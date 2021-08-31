Пользователям новых iPhone пообещали прежде невиданную функцию
По данным СМИ, работа её будет зависеть от доступа к спутникам. Хотя не исключено, что новшество пока останется нереализованным.
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Новые iPhone могут оснастить функциями отправки сообщений и совершением звонков вне зоны действия сети. Такие нововведения в аппаратах очередного поколения анонсирует Bloomberg.
Как пишет агентство, речь идёт не о любых звонках. Связь будет поддерживаться только с экстренными службами. Фактически это будут две разные функции: благодаря первой попавший в беду человек сможет отправить короткие сообщения, а вторая позволит продиктовать смартфону информацию о ЧП. Устройство сможет передавать экстренным службам данные о попавшем в беду пользователе, его местоположение, уведомлять о произошедшем его близких и врача.
Издание не уточняет, с какими именно службами смогут связаться обладатели новых смартфонов. Некоторые источники агентства говорят о том, что Apple, скорее всего, завершит работу над нововведениями не раньше следующего года. Не исключено, что компания пока откажется от них.
А ранее в Сети появились данные о ценах на iPhone 13. Ожидается, что гаджеты будут значительно дороже предыдущих версий. Ценник будет варьироваться от 850 до 2175 долларов.
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