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Пользователям новых iPhone пообещали прежде невиданную функцию

По данным СМИ, работа её будет зависеть от доступа к спутникам. Хотя не исключено, что новшество пока останется нереализованным.

31 августа, 02:50
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Новые iPhone могут оснастить функциями отправки сообщений и совершением звонков вне зоны действия сети. Такие нововведения в аппаратах очередного поколения анонсирует Bloomberg.

Как пишет агентство, речь идёт не о любых звонках. Связь будет поддерживаться только с экстренными службами. Фактически это будут две разные функции: благодаря первой попавший в беду человек сможет отправить короткие сообщения, а вторая позволит продиктовать смартфону информацию о ЧП. Устройство сможет передавать экстренным службам данные о попавшем в беду пользователе, его местоположение, уведомлять о произошедшем его близких и врача.

Издание не уточняет, с какими именно службами смогут связаться обладатели новых смартфонов. Некоторые источники агентства говорят о том, что Apple, скорее всего, завершит работу над нововведениями не раньше следующего года. Не исключено, что компания пока откажется от них.

Apple начнёт просматривать личные фотографии пользователей iPhone

Apple начнёт просматривать личные фотографии пользователей iPhone

А ранее в Сети появились данные о ценах на iPhone 13. Ожидается, что гаджеты будут значительно дороже предыдущих версий. Ценник будет варьироваться от 850 до 2175 долларов.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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