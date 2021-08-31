Пользователям новых iPhone пообещали прежде невиданную функцию

Новые iPhone могут оснастить функциями отправки сообщений и совершением звонков вне зоны действия сети. Такие нововведения в аппаратах очередного поколения анонсирует Bloomberg.

Как пишет агентство, речь идёт не о любых звонках. Связь будет поддерживаться только с экстренными службами. Фактически это будут две разные функции: благодаря первой попавший в беду человек сможет отправить короткие сообщения, а вторая позволит продиктовать смартфону информацию о ЧП. Устройство сможет передавать экстренным службам данные о попавшем в беду пользователе, его местоположение, уведомлять о произошедшем его близких и врача.

Издание не уточняет, с какими именно службами смогут связаться обладатели новых смартфонов. Некоторые источники агентства говорят о том, что Apple, скорее всего, завершит работу над нововведениями не раньше следующего года. Не исключено, что компания пока откажется от них.