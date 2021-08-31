На Сахалине задержали наркоторговцев с грузом на 50 миллионов рублей

В Сахалинской области задержали группу наркоторговцев. У них изъяли запрещённые вещества общей стоимостью более 50 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба таможни, возбуждено девять уголовных дел.

"Сотрудники таможни и УФСБ установили группу лиц из молодых людей в возрасте от 19 лет до 21 года, которые заказывали в сети Интернет из КНР, а также на материковой части РФ синтетические наркотики", — заявил замначальника Сахалинской таможни Евгений Сульдимиров.

Операция началась ещё в июле текущего года. Тогда оперативники выявили и изъяли шесть международных отправлений. В них содержались наркотики общим весом пять килограммов. Они поставлялись из Китая через Нидерланды для последующего сбыта на территории Сахалинской области. Позже оперативники обнаружили в лесу схрон – в нём было найдено два килограмма наркотиков, предметы и материалы для их фасовки. Также была задержана ещё одна посылка — килограммовая.

Как уточняют в таможне, общая стоимость изъятых веществ составляет на чёрном рынке более 50 миллионов рублей. В отношении задержанных молодых людей возбудили шесть уголовных дел за контрабанду наркотиков группой лиц по предварительному сговору, два по факту приобретения, хранения и покушения на сбыт наркотиков и одно уголовное дело по факту их хранения.

"В отношении троих фигурантов уголовных дел избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За контрабанду, хранение и сбыт наркотических средств предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", — пояснили в ведомстве.