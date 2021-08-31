Сборку новой космической станции РФ может начать в 2027 году

Сборка новой национальной космической станции может начаться в России в 2027 году, заявил генеральный конструктор ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", руководитель полёта российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьёв.

"Создаётся "Ангара", но, насколько мне объясняют коллеги, с её помощью мы новые модули сможем запустить году этак в 2027-м, когда, как мы надеемся, будет готова инфраструктура на космодроме Восточный. То есть мы должны летать на МКС до 2028–2029 года, чтобы хотя бы два года перекрыть "стык" между завершением работы МКС и началом эксплуатации новой станции", — рассказал генконструктор в интервью РИА "Новости".

Первым станет Научно-энергетический модуль (НЭМ), предназначавшийся для МКС. Его создают с 2012 года. Планировалось закончить работы в 2015-м, но к тому времени был только эскизный проект. Лётный корпус модуля собирают с 2017 года. Наземные испытания начались в 2018 году. Запуски постоянно откладываются.