Лидер панджшерского ополчения назвал условия, при которых сложит оружие

Лидер ополчения в провинции Панджшер, последней точке на карте Афганистана, которую не контролируют террористы, назвал условия, при которых вместе со сторонниками сложит оружие. По словам Ахмада Масуда, это случится, если "Талибан"* создаст инклюзивное правительство и обеспечит свободу и равноправие граждан.

"Если талибы намереваются разделить власть со всеми и намерены установить справедливость, предоставить равноправие и свободу всем в Афганистане, тогда я отступлю и уйду из политики", — сказал Ахмад Масуд в интервью изданию Foreign Policy.

Все остальные варианты он назвал неприемлемыми. Также отметил, что нет никакой финансовой поддержки из-за рубежа. Масуд заявил, что именно правительство бежавшего президента Афганистана Ашрафа Гани вынудило многие страны региона встать на сторону "Талибана".

"От их этнической и националистической риторики до политики в области водоснабжения... Всё это спровоцировало и породило вражду со стороны наших соседей, и они сблизились с "Талибаном". Ещё одной причиной их сближения с талибами стало присутствие США, а также то, что они могли нанести вред США и НАТО, поддерживая боевиков", — добавил Масуд.

Ранее талибы дали ему четыре часа, чтобы сдаться. Масуд категорически заявил, что будет сражаться за "свободный Афганистан" до последнего. В основном сопротивление представлено местными таджиками. Также под его началом есть военные, прибывшие с оружием из других регионов Афганистана, в том числе бойцы спецподразделений.

Ранее Лайф сообщал, что силы сопротивления Панджшера отбили атаку талибов на аванпост. Этот горный регион стал местом, где сосредоточились силы сопротивления "Талибану".

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.