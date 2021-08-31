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На Украине назвали условия наступления в Донбассе

Советник Зеленского заверил, что это случится только если Киеву "не оставят выбора". ВСУ якобы будут готовы и на контрнаступление.

31 августа, 03:55
<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/photos/a.457652464404016/2006120529557194/?type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Генштаб ВСУ</a></p>

Фото © Генштаб ВСУ

Вооружённые силы Украины может перейти в наступление в Донбассе только если Россия нападёт на страну. Для принятия таких решений должна сложиться экстраординарная ситуация, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Должны сложиться экстраординарные условия, чтобы мы пошли в наступление. Мы пойдём, если на нас нападут россияне, они не оставят нам выбора. Тогда мы пойдём воевать и даже пойдем в контрнаступление", — заявил Арестович в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, Украина до последнего не предпримет такого шага, потому что пострадают, в первую очередь, мирные жители — в основном, украинцы. Введение миротворцев на территорию Донбасса Незалежная, по словам политика, также не рассматривает.

"Мы предусматриваем политико-дипломатическое урегулирование одновременно с прокачкой оборонного сектора", — заявил Арестович.

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Ранее Лайф писал, что главком украинской армии призвал готовиться к наступлению на Донбасс.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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