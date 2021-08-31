В Японии нашли инородные вещества теперь и в вакцине от Pfizer
Ранее там возникли проблемы с препаратом от Moderna. Посторонние вещества во флаконах оказались фрагментами резиновых крышек.
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В Японии возникли вопросы по качеству ещё одной западной вакцины от коронавируса, теперь от компании Pfizer. Инородные вещества нашли во флаконах с препаратом. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като. По его словам, "добавки" были выявлены при вакцинации в префектуре Окинава.
"Минздрав обратился в компанию Pfizer, где был получен ответ, что с высокой вероятностью это резиновая крошка от крышки ампулы, которая откололась в результате неправильного прокалывания шприцем", — сообщил Като.
Производитель заверил японских медиков, что "это никак не влияет на безопасность обоих препаратов", имея в виду обнаруженную ранее такую же проблему с вакциной от Moderna.
Лайф рассказывал, что было выявлено две партии "грязной" вакцины Moderna. После прививок подобным препаратом с инородными примесями умерло два человека.
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