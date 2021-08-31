В Японии нашли инородные вещества теперь и в вакцине от Pfizer

В Японии возникли вопросы по качеству ещё одной западной вакцины от коронавируса, теперь от компании Pfizer. Инородные вещества нашли во флаконах с препаратом. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като. По его словам, "добавки" были выявлены при вакцинации в префектуре Окинава.