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"Пусть трепещут": Польский журналист порассуждал о главном страхе России

Публицист отмечает, что Варшаве не обязательно любить Киев, чтобы вставать на его сторону в каждом конфликте с Москвой.

31 августа, 04:27

Фото © Офис президента Украины

Польский журналист Ежи Любах уверен, что власти России ничего не боятся так сильно, как укрепления польско-украинского союза. Такое мнение он высказал на страницах издания Gazeta Polska Codziennie.

"Яростные атаки российской пятой колонны в Польше на наше руководство свидетельствуют о том, что Кремль ничего не боится так сильно, как укрепления польско-украинского союза. И отлично, пусть трепещут, им есть чего бояться!" — пишет Любах.

Он также обвинил Россию в стремлении навязать всем соседним народам "русские порядки". А ещё заявил о том, что завершением строительства "Северного потока – 2" Москва "затянет газовую петлю на шее украинского государства". Польшу он назвал единственным потенциальным союзником Украины, призвал Киев присоединиться к инициативе "Трёх морей". В противном случае якобы весь регион Восточно-Центральной Европы может стать "российско-немецким кондоминиумом".

"Демонстративная поездка в Москву прощающейся с постом канцлера Меркель накануне годовщины заключения пакта Гитлер – Сталин и её красноречивое отсутствие на праздновании 30-летия украинской независимости поставили Киев перед необходимостью полностью пересмотреть внешнеполитическую стратегию", — уверен Любах.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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