"Мир сложным образом устроен": В офисе Зеленского объяснили, почему Украина не закрывает границы с РФ
Там признали, что Россия является одним из крупнейших торговых партнёров Незалежной и полный обрыв связей как минимум невыгоден.
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Киеву невыгодно разрывать торговые отношения с Россией и закрывать границу. Это признал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
"Потому что Россия пятый по объёмам наш торговый партнёр и мир сложным образом устроен. Даже если мы всё это сейчас закроем, введём военное положение и так далее, всегда в политике и в жизни должен возникать вопрос: "Ну хорошо, сделаем, чтобы что? Какие последствия?" — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".
Арестович также привёл в качестве примера взаимоотношения Ирана и Ирака. По его словам, 80-летний конфликт между этими странами не привёл к разрыву дипломатических отношений.
Ранее в Киеве заявили о новом газовом заговоре России против Украины. По мнению главы компании – оператора ГТС Украины, это чётко прослеживается в новом контракте между РФ и Венгрией.
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