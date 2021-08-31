"Потому что Россия пятый по объёмам наш торговый партнёр и мир сложным образом устроен. Даже если мы всё это сейчас закроем, введём военное положение и так далее, всегда в политике и в жизни должен возникать вопрос: "Ну хорошо, сделаем, чтобы что? Какие последствия?" — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".