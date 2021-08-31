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"Мир сложным образом устроен": В офисе Зеленского объяснили, почему Украина не закрывает границы с РФ

Там признали, что Россия является одним из крупнейших торговых партнёров Незалежной и полный обрыв связей как минимум невыгоден.

31 августа, 00:13
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Киеву невыгодно разрывать торговые отношения с Россией и закрывать границу. Это признал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Потому что Россия пятый по объёмам наш торговый партнёр и мир сложным образом устроен. Даже если мы всё это сейчас закроем, введём военное положение и так далее, всегда в политике и в жизни должен возникать вопрос: "Ну хорошо, сделаем, чтобы что? Какие последствия?" — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

Арестович также привёл в качестве примера взаимоотношения Ирана и Ирака. По его словам, 80-летний конфликт между этими странами не привёл к разрыву дипломатических отношений.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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