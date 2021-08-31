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Украинский бегун объяснил отказ от фото с российскими паралимпийцами в Токио

Инцидент произошёл после забега на 100 метров. Дмитрий Сафронов и Артём Калашян, взявшие золото и бронзу, предложили Игорю Цветову сделать традиционное фото на пьедестале.

31 августа, 06:55
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=1238351986669675&set=a.233325370505680" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ihor Tsvietov</a></p>

Фото © Facebook / Ihor Tsvietov

Украинский бегун Игорь Цветов, завоевавший серебряную медаль на Паралимпиаде в Токио и отказавшийся от фото с российскими атлетами на церемонии награждения, объяснил свою позицию. Спортсмен намекнул, что сделал это из уважения к Украине.

"Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому — своё... С Украиной в сердце", написал он в "Фейсбуке".

Фото © Twitter / ukrgorlovka

Фото © Twitter / ukrgorlovka

Напомним, инцидент произошёл после забега на 100 метров в классе Т35. Золото и бронзу в этой дисциплине взяли россияне Дмитрий Сафронов и Артём Калашян. Паралимпийцы предложили Цветову сделать традиционный совместный снимок призёров, однако украинский атлет к ним не подошёл и россиянам пришлось фотографироваться вдвоём.

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А вот на Олимпиаде в Токио ранее произошёл ровно противоположный случай — украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих сделала фото с победительницей соревнований россиянкой Марией Ласицкене. В итоге украинку затравили на родине — 19-летнюю спортсменку пристыдили за объятия "с офицером страны-агрессора". Комментаторы даже спросили, не "печёт ли ей руку" флаг Незалежной.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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