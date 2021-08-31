Украинский бегун объяснил отказ от фото с российскими паралимпийцами в Токио

Украинский бегун Игорь Цветов, завоевавший серебряную медаль на Паралимпиаде в Токио и отказавшийся от фото с российскими атлетами на церемонии награждения, объяснил свою позицию. Спортсмен намекнул, что сделал это из уважения к Украине.

"Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому — своё... С Украиной в сердце", — написал он в "Фейсбуке".

Фото © Twitter / ukrgorlovka

Напомним, инцидент произошёл после забега на 100 метров в классе Т35. Золото и бронзу в этой дисциплине взяли россияне Дмитрий Сафронов и Артём Калашян. Паралимпийцы предложили Цветову сделать традиционный совместный снимок призёров, однако украинский атлет к ним не подошёл и россиянам пришлось фотографироваться вдвоём.