Украинский бегун объяснил отказ от фото с российскими паралимпийцами в Токио
Инцидент произошёл после забега на 100 метров. Дмитрий Сафронов и Артём Калашян, взявшие золото и бронзу, предложили Игорю Цветову сделать традиционное фото на пьедестале.
Фото © Facebook / Ihor Tsvietov
Украинский бегун Игорь Цветов, завоевавший серебряную медаль на Паралимпиаде в Токио и отказавшийся от фото с российскими атлетами на церемонии награждения, объяснил свою позицию. Спортсмен намекнул, что сделал это из уважения к Украине.
"Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому — своё... С Украиной в сердце", — написал он в "Фейсбуке".
Фото © Twitter / ukrgorlovka
Напомним, инцидент произошёл после забега на 100 метров в классе Т35. Золото и бронзу в этой дисциплине взяли россияне Дмитрий Сафронов и Артём Калашян. Паралимпийцы предложили Цветову сделать традиционный совместный снимок призёров, однако украинский атлет к ним не подошёл и россиянам пришлось фотографироваться вдвоём.
А вот на Олимпиаде в Токио ранее произошёл ровно противоположный случай — украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих сделала фото с победительницей соревнований россиянкой Марией Ласицкене. В итоге украинку затравили на родине — 19-летнюю спортсменку пристыдили за объятия "с офицером страны-агрессора". Комментаторы даже спросили, не "печёт ли ей руку" флаг Незалежной.
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