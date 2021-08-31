Россиянам пригрозили уголовной ответственностью за отказ от вакцинации питомцев

Владельцы домашних питомцев обязаны раз в год прививать своих животных от бешенства. В противном случае хозяин может понести уголовную ответственность, например, если питомец причинит кому-то вред. Также за отказ от вакцинации предусмотрены штрафы, напомнил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

"В том случае, если невакцинированное животное заразится бешенством и покусает человека и человек заболеет и погибнет, наступает уголовная ответственность", — приводит телеканал "360" слова министра.

Если же питомец заразит другое животное, а не человека, то ответственность тоже будет лежать на хозяине, подчеркнул Воскресенский. Кроме того, по словам министра, невакцинированным животным в принципе нельзя перемещаться между разными городами, не говоря уже о выезде за рубеж.