Россиянам пригрозили уголовной ответственностью за отказ от вакцинации питомцев
Таким питомцам нельзя перемещаться даже между городами, не говоря уже о выезде за рубеж, заметил министр сельского хозяйства Подмосковья Сергей Воскресенский.
Фото © Pexels
Владельцы домашних питомцев обязаны раз в год прививать своих животных от бешенства. В противном случае хозяин может понести уголовную ответственность, например, если питомец причинит кому-то вред. Также за отказ от вакцинации предусмотрены штрафы, напомнил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.
"В том случае, если невакцинированное животное заразится бешенством и покусает человека и человек заболеет и погибнет, наступает уголовная ответственность", — приводит телеканал "360" слова министра.
Если же питомец заразит другое животное, а не человека, то ответственность тоже будет лежать на хозяине, подчеркнул Воскресенский. Кроме того, по словам министра, невакцинированным животным в принципе нельзя перемещаться между разными городами, не говоря уже о выезде за рубеж.
Ранее зоозащитница назвала плюсы чипирования животных. По её словам, количество бездомных питомцев в стране увеличивается, среди них много как потерянных, так и выброшенных хозяевами, а чипирование решает сразу две проблемы.
Комментариев: 0