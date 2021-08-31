НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Россиянам пригрозили уголовной ответственностью за отказ от вакцинации питомцев

Таким питомцам нельзя перемещаться даже между городами, не говоря уже о выезде за рубеж, заметил министр сельского хозяйства Подмосковья Сергей Воскресенский.

31 августа, 06:34
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Владельцы домашних питомцев обязаны раз в год прививать своих животных от бешенства. В противном случае хозяин может понести уголовную ответственность, например, если питомец причинит кому-то вред. Также за отказ от вакцинации предусмотрены штрафы, напомнил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

"В том случае, если невакцинированное животное заразится бешенством и покусает человека и человек заболеет и погибнет, наступает уголовная ответственность", — приводит телеканал "360" слова министра.

Какие штрафы в России грозят владельцам собак, рассказала юрист

Какие штрафы в России грозят владельцам собак, рассказала юрист

Если же питомец заразит другое животное, а не человека, то ответственность тоже будет лежать на хозяине, подчеркнул Воскресенский. Кроме того, по словам министра, невакцинированным животным в принципе нельзя перемещаться между разными городами, не говоря уже о выезде за рубеж.

Ранее зоозащитница назвала плюсы чипирования животных. По её словам, количество бездомных питомцев в стране увеличивается, среди них много как потерянных, так и выброшенных хозяевами, а чипирование решает сразу две проблемы.

Первой в мире вакциной от ковида для животных производства РФ заинтересовались 15 стран

Первой в мире вакциной от ковида для животных производства РФ заинтересовались 15 стран

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

На Украине нашли кошку-"нацистку". Она оказалась жертвой живодëров

вчера в 16:52

15 фото уморительных собак, которые переосмыслили жизнь и решили, что они теперь кошки

22 августа, 13:00

"Жизнь одна, кайфуй": Поклонники Бузовой устроили тату-флешмоб с крылатой фразой инста-дивы

сегодня в 03:47

Украинский бегун объяснил отказ от фото с российскими паралимпийцами в Токио

сегодня в 06:55

Стала известна стоимость проекта по заселению Дальнего Востока

сегодня в 06:41

Новости партнеров

Layer 1