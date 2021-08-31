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"Талибан" заявил о поражении США в Афганистане

Несмотря на это, радикалы планируют установить хорошие отношения с Вашингтоном.

31 августа, 06:01
<p>Фото © Pixabay </p>

Фото © Pixabay

Представитель радикальной группировки "Талибан"* Забиулла Муджахид заявил, что США можно считать проигравшими, поскольку они потерпели поражение и не смогли достигнуть своих целей в Афганистане, однако боевики готовы наладить с Соединёнными Штатами хорошие отношения.

"Мы хотим хороших отношений с США", — заметил Муджахид в интервью телеканалу 1TV News, добавив при этом, что победа принадлежит всем афганцам.

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Ранее Лайф сообщал, что в Пентагоне подтвердили полный вывод войск США из Афганистана. Авиационный регулятор Штатов также заявил, что американцы больше не отвечают за воздушный контроль в аэропорту Кабула.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.

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"Вступают во владение": Репортёр показал, как талибы в форме США осматривают "подаренные" им вертолёты

Лайф также разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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