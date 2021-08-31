"Талибан" заявил о поражении США в Афганистане

Представитель радикальной группировки "Талибан"* Забиулла Муджахид заявил, что США можно считать проигравшими, поскольку они потерпели поражение и не смогли достигнуть своих целей в Афганистане, однако боевики готовы наладить с Соединёнными Штатами хорошие отношения.

"Мы хотим хороших отношений с США", — заметил Муджахид в интервью телеканалу 1TV News, добавив при этом, что победа принадлежит всем афганцам.

Ранее Лайф сообщал, что в Пентагоне подтвердили полный вывод войск США из Афганистана. Авиационный регулятор Штатов также заявил, что американцы больше не отвечают за воздушный контроль в аэропорту Кабула.

Лайф также разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.