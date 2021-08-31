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В Индии нашли возможную причину неизвестной смертельной лихорадки

Из-за вспышки болезни власти штата Уттар-Прадеш распорядились об отмене всех занятий в школах с первого по восьмой класс до 6 сентября.

31 августа, 05:41
<p>Фото © ТАСС / EPA / RAJAT GUPTA</p>

Фото © ТАСС / EPA / RAJAT GUPTA

Симптомы новой неизвестной вирусной лихорадки, охватившей индийский штат Уттар-Прадеш, схожи с лихорадкой денге, которую переносят комары. Такое заявление сделал заместитель главного секретаря штата по вопросам здравоохранения Амит Мохан Прасад.

"Причина всплеска таких случаев всё ещё расследуется, но симптомы — лихорадка денге. Мы уже уведомили государственные органы здравоохранения", — приводит его слова телеканал India TV.

Власти уже распорядились отменить все занятия в школах с первого по восьмой класс до 6 сентября из-за вспышки лихорадки. По словам главного министра штата Йоги Адитьянатха, сформированы специальные бригады медиков, которые направляются в места заболеваний. Образцы крови пациентов отправлены на исследование.

В России оценили риск проникновения новой неизвестной лихорадки из Индии

В России оценили риск проникновения новой неизвестной лихорадки из Индии

На данный момент из-за вспышки лихорадки уже скончалось около 70 человек, среди которых может быть не менее 30 детей. В местном Минздраве заметили, что у большинства заболевших высокая температура, обезвоживание и падение уровня тромбоцитов в крови. Также есть симптомы, схожие с денге, — боль в мышцах, головная боль, тошнота и увеличение лимфатических узлов.

Ранее Лайф рассказывал, где в России есть риск подхватить лихорадку Западного Нила. Из-за жаркого и влажного лета сместился ареал обитания комаров — переносчиков опасной заразы.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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