Мощный пожар охватил кафе на набережной сочинского посёлка. Видео © Соцсети

В сочинском посёлке Дагомыс на набережной загорелось кафе. По данным источника Лайфа, всё произошло утром 31 августа.

Причина возгорания на данный момент неизвестна, однако угрозы распространения огня нет. Площадь пожара составила 350 квадратных метров. На месте работают три бригады спасателей.

По предварительным данным, внутри заведения не было людей. В итоге всё обошлось без пострадавших.