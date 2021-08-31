Россияне признались в усилении контроля за выходом детей в Интернет

Большинство российских родителей (78,6%) стараются контролировать, сколько времени их дети проводят за экранами гаджетов и компьютеров. Среди 1377 работников и руководителей российских предприятий, участвовавших в опросе, 40,4% увеличили контроль над тем, чем их чада заняты в Интернете, пятая часть (20%), напротив, снизила, 13,9% сказали, что не следят за этим вовсе. Такие выводы сделаны по результатам исследования, проведённого разработчиком CRM для бизнеса "Мегаплан". Лайф ознакомился с данными компании.

Как следует из них, более половины (56,3%) участников исследования признались, что дети, обучающиеся дома, мешают родителям трудиться на удалёнке. 47,4% респондентов даже специально отправляли летом детей в лагерь или на курорт, чтобы спокойно поработать.

"За последние полтора года для многих родителей совмещать работу с семьёй стало крайне трудно из-за ряда факторов: возросшая нагрузка из-за постпандемийных проблем в компаниях, тотальная удалёнка не только для взрослых, но и для детей. Даже несмотря на тот факт, что для детей отменили удалёнку, сформированный темп жизни в 2020-м не отпускает многих и сейчас", — заметил генеральный директор разработчика CRM для бизнеса "Мегаплан" Сергей Козлов.

Согласно результатам исследования, очный формат обучения предпочитает большинство родителей — 58,3%, а 32,2% хотели бы обучения детей частично в школе и частично дома, 9,5% респондентов проголосовали строго за дистанционный вариант. О подготовке в школу опрошенные поведали, что траты выросли почти у всех: 42,1% закупились на сумму, вполовину большую, чем в прошлом году, 36,7% ответили, что расходы выросли на 10–20%, 14,8% — примерно в два раза. И только 5,1% не заметили изменения сумм, а 1,3% и вовсе заявили о снижении расходов. Самыми дорогими, как указывают россияне, стали школьная форма и обувь (69,7%).

Тех, кто контролировал летом домашнее задание, оказалось вдвое больше, чем тех, кто не придавал этому значения, — 37,5% против 17,7%. На кружки и секции, занятия с репетиторами онлайн запишет детей большинство — 36,9%, 27,8% поведут их офлайн, а 20,8% не планируют никаких дополнительных занятий для своих отпрысков. 23,7% однозначно бы привили детей от коронавируса, а 20,8% точно нет.