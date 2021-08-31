В центре Чумакова объяснили дефицит вакцины "Ковивак"

Причина столь дефицитного количества вакцины от коронавируса "Ковивак" объясняется производственными мощностями. Об этом заявил генеральный директор центра имени Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов.

"Ситуация очень простая. Мы собой представляем научно-производственный комплекс: центр Чумакова или институт полиомиелита. Соответственно, у нас есть определённые производственные мощности", — сказал он в беседе с RT.

Центр, по его словам, производит ряд препаратов для национального календаря прививок, и часть этих мощностей была выделена для производства "Ковивака". Однако месяц назад организация получила дополнительное оборудование и теперь может удвоить производство с 1 октября.

"С этого момента мы предполагаем, что будем производить порядка 2,5 млн доз ежемесячно", — уточнил Ишмухаметов.

Интерес к вакцине из-за рубежа есть, заметил гендиректор центра, однако в мире также существует проблема с производственными мощностями. При этом, по словам Ишмухаметова, когда речь заходит о зарубежных площадках, необходимым условием этого должна быть возможность реэкспорта, ведь сперва нужно обеспечить препаратами свою страну.