В центре Чумакова объяснили дефицит вакцины "Ковивак"
Уже с октября производитель планирует выпускать порядка 2,5 млн доз ежемесячно.
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Причина столь дефицитного количества вакцины от коронавируса "Ковивак" объясняется производственными мощностями. Об этом заявил генеральный директор центра имени Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов.
"Ситуация очень простая. Мы собой представляем научно-производственный комплекс: центр Чумакова или институт полиомиелита. Соответственно, у нас есть определённые производственные мощности", — сказал он в беседе с RT.
Центр, по его словам, производит ряд препаратов для национального календаря прививок, и часть этих мощностей была выделена для производства "Ковивака". Однако месяц назад организация получила дополнительное оборудование и теперь может удвоить производство с 1 октября.
"С этого момента мы предполагаем, что будем производить порядка 2,5 млн доз ежемесячно", — уточнил Ишмухаметов.
Интерес к вакцине из-за рубежа есть, заметил гендиректор центра, однако в мире также существует проблема с производственными мощностями. При этом, по словам Ишмухаметова, когда речь заходит о зарубежных площадках, необходимым условием этого должна быть возможность реэкспорта, ведь сперва нужно обеспечить препаратами свою страну.
Ранее Айдар Ишмухаметов заявил, что центр Чумакова осенью может получить разрешение на допуск лиц старше 60 лет к испытаниям "Ковивака". Сейчас перед федеральным учреждением стоит задача просмотреть тысячу клиентов на иммунологическую эффективность.
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