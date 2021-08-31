Стала известна стоимость проекта по заселению Дальнего Востока

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал, что стоимость программы по заселению Дальнего Востока обойдётся в восемь триллионов рублей. За эту сумму, по его мнению, можно будет увеличить население региона на два миллиона человек.

"Есть возможность привлечь до двух миллионов человек на горизонте 15 лет, но тогда потребуется построить более 60 миллионов квадратных метров жилой недвижимости и создать новую среду для жизни", — пояснил Чекунков в интервью РБК.

По расчётам ведомства, такой инвестиционный проект был бы выгоден как для государства, так и для бизнеса. Новоиспечённые жители на Дальнем Востоке будут платить налоги и создадут новую экономику. При этом, как отметил глава Минвостокразвития, в качестве переселенцев ждут тех, кто собирается "генерировать больше валового регионального продукта".

Чекунков также считает, что вложения в восемь триллионов рублей могут окупиться примерно через 25 лет. Однако на данный момент, по его словам, в правительстве не обсуждают "заселенческую" концепцию Дальнего Востока. Несмотря на это, министр убеждён, что при её реализации население региона увеличится более чем до десяти миллионов человек.