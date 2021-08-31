Лидер ЦСКА Никола Влашич подписал контракт с "Вест Хэмом"

Хорватский футболист Никола Влашич перешёл из московского ЦСКА в лондонский "Вест Хэм". Об этом сообщается на сайтах обоих клубов.

23-летний хорватский полузащитник подписал с "Вест Хэмом" соглашение на пять лет. Сумма сделки не уточняется.

Влашич выступал за ЦСКА с августа 2018 года. В составе армейского клуба он провёл 108 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и сделал 28 результативных передач.