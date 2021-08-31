Лидер ЦСКА Никола Влашич подписал контракт с "Вест Хэмом"
Соглашение лондонского клуба с 23-летним полузащитником рассчитано на пять лет.
Фото © ФК "Вест Хэм"
Хорватский футболист Никола Влашич перешёл из московского ЦСКА в лондонский "Вест Хэм". Об этом сообщается на сайтах обоих клубов.
23-летний хорватский полузащитник подписал с "Вест Хэмом" соглашение на пять лет. Сумма сделки не уточняется.
Влашич выступал за ЦСКА с августа 2018 года. В составе армейского клуба он провёл 108 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и сделал 28 результативных передач.
На Евро-2020 Влашич провёл за сборную Хорватии четыре встречи, отметившись голом в матче с Шотландией (3:1). Команда дошла на турнире до 1/8 финала, проиграв Испании в дополнительное время (3:5).
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