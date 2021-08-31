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Лидер ЦСКА Никола Влашич подписал контракт с "Вест Хэмом"

Соглашение лондонского клуба с 23-летним полузащитником рассчитано на пять лет.

31 августа, 08:11
<p>Фото © ФК "Вест Хэм"</p>

Фото © ФК "Вест Хэм"

Хорватский футболист Никола Влашич перешёл из московского ЦСКА в лондонский "Вест Хэм". Об этом сообщается на сайтах обоих клубов.

23-летний хорватский полузащитник подписал с "Вест Хэмом" соглашение на пять лет. Сумма сделки не уточняется.

Влашич выступал за ЦСКА с августа 2018 года. В составе армейского клуба он провёл 108 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и сделал 28 результативных передач.

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На Евро-2020 Влашич провёл за сборную Хорватии четыре встречи, отметившись голом в матче с Шотландией (3:1). Команда дошла на турнире до 1/8 финала, проиграв Испании в дополнительное время (3:5).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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