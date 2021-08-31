Даниил Медведев вышел во второй круг US Open

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев в первом круге US Open разгромил Ришара Гаске из Франции со счётом 6:4, 6:3, 6:1. Последний в нынешнем сезоне турнир Большого шлема стартовал в Нью-Йорке.

Встреча Медведева и Гаске продолжалась один час 57 минут. За это время россиянин исполнил 15 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-поинта из 12, ни разу не отдав сопернику свою подачу.