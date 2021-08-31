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Даниил Медведев вышел во второй круг US Open

Его следующим соперником на турнире в США будет Доминик Кёпфер из Германии.

31 августа, 08:38
<p>Фото © ATP Tour</p>

Фото © ATP Tour

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев в первом круге US Open разгромил Ришара Гаске из Франции со счётом 6:4, 6:3, 6:1. Последний в нынешнем сезоне турнир Большого шлема стартовал в Нью-Йорке.

Встреча Медведева и Гаске продолжалась один час 57 минут. За это время россиянин исполнил 15 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-поинта из 12, ни разу не отдав сопернику свою подачу.

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Следующим соперником Медведева будет Доминик Кёпфер из Германии, одолевший Кентена Алиса из Франции. Матч второго круга запланирован на четверг, 2 сентября.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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