Россиянка Шабалина одержала третью победу в плавании на Паралимпиаде
На нынешних Играх она выигрывала на дистанциях баттерфляем, вольным стилем и комплексным плаванием.
Фото © ТАСС / Zuma
Российская пловчиха Валерия Шабалина завоевала золотую медаль на дистанции 200 метров комплексом в категории S14 на Паралимпийских играх в Токио.
В финале она показала время 2 минуты 20,99 секунды. В тройку призёров также попали две пловчихи из Великобритании — Бетани Фёрт и Луиза Фиддз.
Для Шабалиной, выступающей в соревнованиях для спортсменов с интеллектуальными нарушениями, золото стало третьим на Играх в японской столице. Ранее она выиграла на дистанциях 100 метров баттерфляем и 200 метров вольным стилем.
Всего в активе нашей команды стало 70 медалей на Паралимпиаде в Токио (24 золотые, 13 серебряных и 33 бронзовых). Россияне идут на третьей позиции в общем зачёте, уступая Китаю и Великобритании.
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