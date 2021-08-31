Россиянка Шабалина одержала третью победу в плавании на Паралимпиаде

Российская пловчиха Валерия Шабалина завоевала золотую медаль на дистанции 200 метров комплексом в категории S14 на Паралимпийских играх в Токио.

В финале она показала время 2 минуты 20,99 секунды. В тройку призёров также попали две пловчихи из Великобритании — Бетани Фёрт и Луиза Фиддз.

Для Шабалиной, выступающей в соревнованиях для спортсменов с интеллектуальными нарушениями, золото стало третьим на Играх в японской столице. Ранее она выиграла на дистанциях 100 метров баттерфляем и 200 метров вольным стилем.