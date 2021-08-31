НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Россиянка Шабалина одержала третью победу в плавании на Паралимпиаде

На нынешних Играх она выигрывала на дистанциях баттерфляем, вольным стилем и комплексным плаванием.

31 августа, 08:59
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Российская пловчиха Валерия Шабалина завоевала золотую медаль на дистанции 200 метров комплексом в категории S14 на Паралимпийских играх в Токио.

В финале она показала время 2 минуты 20,99 секунды. В тройку призёров также попали две пловчихи из Великобритании — Бетани Фёрт и Луиза Фиддз.

Для Шабалиной, выступающей в соревнованиях для спортсменов с интеллектуальными нарушениями, золото стало третьим на Играх в японской столице. Ранее она выиграла на дистанциях 100 метров баттерфляем и 200 метров вольным стилем.

Пловец Николаев принёс сборной России 23-е золото на Паралимпиаде в Токио

Пловец Николаев принёс сборной России 23-е золото на Паралимпиаде в Токио

Всего в активе нашей команды стало 70 медалей на Паралимпиаде в Токио (24 золотые, 13 серебряных и 33 бронзовых). Россияне идут на третьей позиции в общем зачёте, уступая Китаю и Великобритании.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Пловчиха Буткова выиграла вторую медаль на Паралимпийских играх в Токио

сегодня в 09:30

Пловец Николаев принёс сборной России 23-е золото на Паралимпиаде в Токио

сегодня в 08:22

"Немного стыдно перед родителями": Футболист "Зенита" Ловрен сожалеет, что пока не выучил русский язык

сегодня в 09:23

Путин 4 сентября посетит космодром Восточный

сегодня в 09:55

Присяжные признали красноярского бизнесмена Быкова виновным в организации убийств

сегодня в 09:53

Новости партнеров

Layer 1