"Немного стыдно перед родителями": Футболист "Зенита" Ловрен сожалеет, что пока не выучил русский язык
Хорватский центральный защитник выступает за петербургский клуб с лета 2020 года.
Фото © ФК "Зенит"
Футболист петербургского "Зенита" Деян Ловрен заявил, что пока недостаточно хорошо выучил русский язык. Об этом он рассказал в интервью "Чемпионату".
"Честно, я ожидал, что мой русский будет лучше. И процесс обучения пройдёт быстрее. Я понимаю большинство из того, что мне говорят. Но ещё не говорю сам достаточно хорошо. Стараюсь, занимаюсь с учителем, но понимаю, что надо тратить на это больше времени", — заявил хорватский защитник.
32-летний спортсмен выступает за "Зенит" с прошлого лета. За свой уровень русского языка ему стыдно перед родителями.
"Конечно, для меня важно говорить на русском хорошо. Я же провожу в стране много времени. Уважаю клуб, культуру, друзей, которые у меня здесь появились. Плюс мне действительно интересно. Ведь я сам люблю узнавать что-то новое. А ещё мне немного стыдно перед родителями, которые учили русский в школе. Папа говорит: "Деян, что за дела? Я понимаю русский, а ты — нет?!" — добавил Ловрен.
В составе "Зенита" защитник в прошлом сезоне стал чемпионом России. В 35 матчах в составе клуба он забил два гола и сделал две результативные передачи. Ранее Ловрен выступал за "Ливерпуль", с которым выиграл чемпионат Англии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
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