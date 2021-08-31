Футболист петербургского "Зенита" Деян Ловрен заявил, что пока недостаточно хорошо выучил русский язык. Об этом он рассказал в интервью "Чемпионату".

"Честно, я ожидал, что мой русский будет лучше. И процесс обучения пройдёт быстрее. Я понимаю большинство из того, что мне говорят. Но ещё не говорю сам достаточно хорошо. Стараюсь, занимаюсь с учителем, но понимаю, что надо тратить на это больше времени", — заявил хорватский защитник.

32-летний спортсмен выступает за "Зенит" с прошлого лета. За свой уровень русского языка ему стыдно перед родителями.

"Конечно, для меня важно говорить на русском хорошо. Я же провожу в стране много времени. Уважаю клуб, культуру, друзей, которые у меня здесь появились. Плюс мне действительно интересно. Ведь я сам люблю узнавать что-то новое. А ещё мне немного стыдно перед родителями, которые учили русский в школе. Папа говорит: "Деян, что за дела? Я понимаю русский, а ты — нет?!" — добавил Ловрен.