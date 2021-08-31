Пловчиха Буткова выиграла вторую медаль на Паралимпийских играх в Токио

Российская пловчиха Наталия Буткова завоевала серебряную медаль на дистанции 50 метров брассом в категории S3 на Паралимпийских играх в Токио.

В финале она показала время 1 минута 0,54 секунды. Победу одержала испанка Марта Фернандес Инфанте. Третьей стала Нели Миранда Эррера из Мексики.

Для Бутковой, выступающей в соревнованиях для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, медаль стала второй на Играх в японской столице. Ранее она выиграла бронзу на дистанции 150 метров комплексным плаванием.