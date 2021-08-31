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Пловчиха Буткова выиграла вторую медаль на Паралимпийских играх в Токио

Общее количество выигранных нашими спортсменами наград достигло 71. По этому показателю они занимают третье место.

31 августа, 09:30
<p>Фото © Getty Images / Buda Mendes</p>

Фото © Getty Images / Buda Mendes

Российская пловчиха Наталия Буткова завоевала серебряную медаль на дистанции 50 метров брассом в категории S3 на Паралимпийских играх в Токио.

В финале она показала время 1 минута 0,54 секунды. Победу одержала испанка Марта Фернандес Инфанте. Третьей стала Нели Миранда Эррера из Мексики.

Для Бутковой, выступающей в соревнованиях для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, медаль стала второй на Играх в японской столице. Ранее она выиграла бронзу на дистанции 150 метров комплексным плаванием.

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Всего в активе нашей команды — 71 медаль на Паралимпиаде в Токио (24 золотые, 14 серебряных и 33 бронзовые). Россияне занимают третью позицию в общем зачёте, проигрывая только Китаю и Великобритании.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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