Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в беседе с Лайфом поделился своими ожиданиями перед матчем нашей национальной команды против сборной Хорватии в рамках отбора ЧМ-2022.

"Ожидания у меня оптимистические, и я объективно оцениваю ситуацию, которая сегодня сложилась в нашей сборной. Считаю, что она благоприятная. Во-первых, в составе нашей сборной команды есть группа футболистов, которые не отягощены вот этими негативными последствиями последнего чемпионата Европы и той критикой, которая была высказана как и в адрес футболистов, так и тренера", — отметил Колосков.

Вторым важным фактором он назвал приход нового тренера — Валерия Карпина, — у которого имеется собственный подход к тренировочному процессу и структуре игры. Третий фактор, по мнению Колоскова, — наличие зрителей на трибунах.

"Всё-таки 20 тысяч зрителей — РФС в этом плане хорошо поработал, и все они будут яростно поддерживать нашу команду, и это поможет в создании такого боевого настроения у нашей команды", — добавил Колосков.

Говоря о сборной Хорватии, почётный президент РФС заметил, что нынешняя команда отличается от той, которая брала серебро чемпионата мира 2018 года. В частности, среди подопечных Златко Далича уже нет целого ряда игроков, которые играли на том турнире.