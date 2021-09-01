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"Ситуация благоприятная": Почётный президент РФС поделился ожиданиями перед матчем против сборной Хорватии

Встреча состоится сегодня вечером на стадионе "Лужники" в столице. Начало игры — в 21:45 по московскому времени.

1 сентября, 11:34
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в беседе с Лайфом поделился своими ожиданиями перед матчем нашей национальной команды против сборной Хорватии в рамках отбора ЧМ-2022.

"Ожидания у меня оптимистические, и я объективно оцениваю ситуацию, которая сегодня сложилась в нашей сборной. Считаю, что она благоприятная. Во-первых, в составе нашей сборной команды есть группа футболистов, которые не отягощены вот этими негативными последствиями последнего чемпионата Европы и той критикой, которая была высказана как и в адрес футболистов, так и тренера", — отметил Колосков.

Вторым важным фактором он назвал приход нового тренера — Валерия Карпина, — у которого имеется собственный подход к тренировочному процессу и структуре игры. Третий фактор, по мнению Колоскова, — наличие зрителей на трибунах.

"Всё-таки 20 тысяч зрителей — РФС в этом плане хорошо поработал, и все они будут яростно поддерживать нашу команду, и это поможет в создании такого боевого настроения у нашей команды", — добавил Колосков.

Говоря о сборной Хорватии, почётный президент РФС заметил, что нынешняя команда отличается от той, которая брала серебро чемпионата мира 2018 года. В частности, среди подопечных Златко Далича уже нет целого ряда игроков, которые играли на том турнире.

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Напомним, что матч Россия — Хорватия состоится сегодня вечером на стадионе "Лужники" в столице. Начало игры — в 21:45 по московскому времени.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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