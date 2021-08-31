Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что все игроки национальной команды готовы сыграть в матче квалификации чемпионата мира 2022 года против хорватов. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Москве.

Матч Россия — Хорватия состоится в среду, 1 сентября, на столичном стадионе "Лужники". Начало игры в 21:45 по московскому времени.

"Пенальтисты у нас есть, понимаем, кто может пробить. Вопрос, будут ли эти игроки на поле в данный момент. Все игроки здоровы, Гилерме тоже тренируется. У многих после матчей за клубы есть повреждения, но все готовы принять участие в матче по физическому состоянию. Не сыграет только Рифат Жемалетдинов, у него перебор жёлтых карточек", — отметил Карпин.