"Все игроки здоровы": Карпин оценил готовность сборной России к матчу с Хорватией
Встреча состоится в среду, 1 сентября, на стадионе "Лужники" в Москве в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.
Фото © РФС
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что все игроки национальной команды готовы сыграть в матче квалификации чемпионата мира 2022 года против хорватов. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Москве.
Матч Россия — Хорватия состоится в среду, 1 сентября, на столичном стадионе "Лужники". Начало игры в 21:45 по московскому времени.
"Пенальтисты у нас есть, понимаем, кто может пробить. Вопрос, будут ли эти игроки на поле в данный момент. Все игроки здоровы, Гилерме тоже тренируется. У многих после матчей за клубы есть повреждения, но все готовы принять участие в матче по физическому состоянию. Не сыграет только Рифат Жемалетдинов, у него перебор жёлтых карточек", — отметил Карпин.
После трёх туров в группе H отборочного турнира лидирует сборная Хорватии, набравшая шесть очков. Наша команда уступает ей лишь по разнице забитых и пропущенных голов. Прямую путёвку на чемпионат мира получит только победитель группы. Команда, занявшая второе место, примет участие в стыковых матчах.
Комментариев: 0