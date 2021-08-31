"Отдыхаю с семьёй в Австрии, в местечке Зеефельд, раз выпала такая возможность. Несколько недель не покидал эту страну. Что касается разговоров о моих контактах со "Спартаком", то об этом уже чётко высказался Леонид Арнольдович Федун. Да, всё время после моего ухода из "Спартака" мы находимся на связи, но очень не хочется, чтобы моё имя кто-то использовал для внесения нестабильности в клуб перед стартом в Лиге Европы, тем более она там есть и без того", — заявил Черчесов.