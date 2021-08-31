"Отдыхаю с семьёй в Австрии": Черчесов отреагировал на информацию о переговорах со "Спартаком"
Специалист признал, что поддерживает связь с владельцем красно-белых Леонидом Федуном, информацию о переговорах опроверг.
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Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что информация о контактах с представителями московского "Спартака" в связи с его возможным назначением наставником команды не соответствует действительности. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Ранее СМИ сообщали, что Черчесов в ходе переговоров со "Спартаком" запросил контракт с зарплатой в два миллиона евро в год на весь тренерский штаб. Владелец красно-белых Леонид Федун назвал эту информацию "слухами по принципу "хочу бабла".
"Отдыхаю с семьёй в Австрии, в местечке Зеефельд, раз выпала такая возможность. Несколько недель не покидал эту страну. Что касается разговоров о моих контактах со "Спартаком", то об этом уже чётко высказался Леонид Арнольдович Федун. Да, всё время после моего ухода из "Спартака" мы находимся на связи, но очень не хочется, чтобы моё имя кто-то использовал для внесения нестабильности в клуб перед стартом в Лиге Европы, тем более она там есть и без того", — заявил Черчесов.
Черчесов ранее возглавлял "Спартак" — с 2007 по 2008 год. Последним местом работы 57-летнего специалиста была сборная России, которую он покинул после провального выступления на Евро-2020.
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