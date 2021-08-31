Молодая российская фигуристка Губанова будет выступать за Грузию

Российская фигуристка Анастасия Губанова с нового сезона будет выступать за Грузию, говорится в сообщении Федерации фигурного катания страны.

"Анастасия Губанова будет представлять Грузию в женском одиночном катании. Скоро вы узнаете, где она дебютирует со своими новыми программами", — указывается в релизе грузинской федерации.

Как подчеркнул генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган, согласие на переход было дано ещё в прошлом году, тогда же спортсменка и начала выступать за Грузию.