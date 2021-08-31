Молодая российская фигуристка Губанова будет выступать за Грузию
На её счету имеются победы в финале Кубка России среди юниоров, а также серебро финала юниорской серии Гран-при.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Российская фигуристка Анастасия Губанова с нового сезона будет выступать за Грузию, говорится в сообщении Федерации фигурного катания страны.
"Анастасия Губанова будет представлять Грузию в женском одиночном катании. Скоро вы узнаете, где она дебютирует со своими новыми программами", — указывается в релизе грузинской федерации.
Как подчеркнул генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган, согласие на переход было дано ещё в прошлом году, тогда же спортсменка и начала выступать за Грузию.
Добавим, что 18-летняя Губанова становилась победительницей финала Кубка России среди юниоров, а также серебряным призером финала юниорской серии Гран-при.
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