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Молодая российская фигуристка Губанова будет выступать за Грузию

На её счету имеются победы в финале Кубка России среди юниоров, а также серебро финала юниорской серии Гран-при.

31 августа, 13:53
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Российская фигуристка Анастасия Губанова с нового сезона будет выступать за Грузию, говорится в сообщении Федерации фигурного катания страны.

"Анастасия Губанова будет представлять Грузию в женском одиночном катании. Скоро вы узнаете, где она дебютирует со своими новыми программами", — указывается в релизе грузинской федерации.

Как подчеркнул генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган, согласие на переход было дано ещё в прошлом году, тогда же спортсменка и начала выступать за Грузию.

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Добавим, что 18-летняя Губанова становилась победительницей финала Кубка России среди юниоров, а также серебряным призером финала юниорской серии Гран-при.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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