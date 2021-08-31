ЦСКА и "Локомотив" проведут товарищеский матч во время игр сборной

Московские ЦСКА и "Локомотив" проведут товарищеский матч, который состоится 5 сентября на "ВЭБ-Арене", сообщает пресс-служба железнодорожников.

Игра начнётся в 17:00, а покажет её сервис "Окко Спорт". Стоит подчеркнуть, что встреча состоится во время паузы в чемпионате России на игры сборной страны.