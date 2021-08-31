ЦСКА и "Локомотив" проведут товарищеский матч во время игр сборной
В этом сезоне клубы уже играли между собой. Тогда победу праздновали подшефные Марко Николича.
Фото © ПФК ЦСКА
Московские ЦСКА и "Локомотив" проведут товарищеский матч, который состоится 5 сентября на "ВЭБ-Арене", сообщает пресс-служба железнодорожников.
Игра начнётся в 17:00, а покажет её сервис "Окко Спорт". Стоит подчеркнуть, что встреча состоится во время паузы в чемпионате России на игры сборной страны.
Отметим, что в этом сезоне клубы уже играли между собой в РПЛ. Тогда победу со счётом 2:1 одержала команда Марко Николича.
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