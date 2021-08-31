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ЦСКА и "Локомотив" проведут товарищеский матч во время игр сборной

В этом сезоне клубы уже играли между собой. Тогда победу праздновали подшефные Марко Николича.

31 августа, 13:22
<p>Фото © ПФК ЦСКА</p>

Фото © ПФК ЦСКА

Московские ЦСКА и "Локомотив" проведут товарищеский матч, который состоится 5 сентября на "ВЭБ-Арене", сообщает пресс-служба железнодорожников.

Игра начнётся в 17:00, а покажет её сервис "Окко Спорт". Стоит подчеркнуть, что встреча состоится во время паузы в чемпионате России на игры сборной страны.

"Локомотив" обыграл ЦСКА в первом московском дерби сезона

"Локомотив" обыграл ЦСКА в первом московском дерби сезона

Отметим, что в этом сезоне клубы уже играли между собой в РПЛ. Тогда победу со счётом 2:1 одержала команда Марко Николича.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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