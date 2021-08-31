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Россиянин Чуркин выиграл серебро на Паралимпиаде в метании ядра с рекордом Европы

Он уступил только представителю Китая Ли Лю, побившему мировой рекорд.

31 августа, 12:38
<p>Фото © <a href="https://novochvedomosti.ru/novosti-novocherkasska/novocherkasskij-paralimpiec-otpravitsya-za-medalyami-v-tokio/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Паралимпийский комитет России</a></p>

Фото © Паралимпийский комитет России

Российский легкоатлет Алексей Чуркин завоевал серебряную медаль в метании ядра в категории F32 на Паралимпийских играх в Токио.

В финале он показал результат 11,31 метра, побив рекорд Европы. Победу одержал китаец Ли Лю, метнувший снаряд на 12,97 метра и установивший новый мировой рекорд. Бронзу выиграл Мохаммед Аль-Машайхи (10,84).

Чуркин выступает в соревнованиях среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Он метает ядро, сидя в коляске.

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Всего в активе нашей команды — 74 медали на Паралимпиаде в Токио (25 золотых, 16 серебряных и 33 бронзовые). Россияне занимают третью позицию в общем зачёте, проигрывая только Китаю и Великобритании.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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