Россиянин Чуркин выиграл серебро на Паралимпиаде в метании ядра с рекордом Европы
Он уступил только представителю Китая Ли Лю, побившему мировой рекорд.
Российский легкоатлет Алексей Чуркин завоевал серебряную медаль в метании ядра в категории F32 на Паралимпийских играх в Токио.
В финале он показал результат 11,31 метра, побив рекорд Европы. Победу одержал китаец Ли Лю, метнувший снаряд на 12,97 метра и установивший новый мировой рекорд. Бронзу выиграл Мохаммед Аль-Машайхи (10,84).
Чуркин выступает в соревнованиях среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Он метает ядро, сидя в коляске.
Всего в активе нашей команды — 74 медали на Паралимпиаде в Токио (25 золотых, 16 серебряных и 33 бронзовые). Россияне занимают третью позицию в общем зачёте, проигрывая только Китаю и Великобритании.
Комментариев: 0