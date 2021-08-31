Россиянин Чуркин выиграл серебро на Паралимпиаде в метании ядра с рекордом Европы

Российский легкоатлет Алексей Чуркин завоевал серебряную медаль в метании ядра в категории F32 на Паралимпийских играх в Токио.

В финале он показал результат 11,31 метра, побив рекорд Европы. Победу одержал китаец Ли Лю, метнувший снаряд на 12,97 метра и установивший новый мировой рекорд. Бронзу выиграл Мохаммед Аль-Машайхи (10,84).

Чуркин выступает в соревнованиях среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Он метает ядро, сидя в коляске.