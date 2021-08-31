Прыгунья в длину Гончарова выиграла серебро Паралимпиады в Токио
Победительницей стала спортсменка из Венгрии, которая также сумела обновить мировой рекорд.
Фото © "ПАРАЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ РОССИИ"
Российская легкоатлетка Маргарита Гончарова стала серебряным призёром Паралимпиады в Токио в прыжках в длину в классе T38.
Победила же представительница Венгрии Луца Эклер, которая также сумела установить мировой рекорд. На третьей строчке остановилась Оливия Брин из Великобритании.
Добавим, что пока сборная России находится на третьем месте в общем зачёте, имея в активе 73 медали: 25 золотых, 15 серебряных и 33 бронзовых.
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