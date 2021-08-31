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Прыгунья в длину Гончарова выиграла серебро Паралимпиады в Токио

Победительницей стала спортсменка из Венгрии, которая также сумела обновить мировой рекорд.

31 августа, 11:40
<p>Фото © "ПАРАЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ РОССИИ"</p>

Фото © "ПАРАЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ РОССИИ"

Российская легкоатлетка Маргарита Гончарова стала серебряным призёром Паралимпиады в Токио в прыжках в длину в классе T38.

Победила же представительница Венгрии Луца Эклер, которая также сумела установить мировой рекорд. На третьей строчке остановилась Оливия Брин из Великобритании.

Сборная России с рекордом выиграла золото в плавании на Паралимпиаде в Токио

Сборная России с рекордом выиграла золото в плавании на Паралимпиаде в Токио

Добавим, что пока сборная России находится на третьем месте в общем зачёте, имея в активе 73 медали: 25 золотых, 15 серебряных и 33 бронзовых.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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