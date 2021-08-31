Прыгунья в длину Гончарова выиграла серебро Паралимпиады в Токио

Российская легкоатлетка Маргарита Гончарова стала серебряным призёром Паралимпиады в Токио в прыжках в длину в классе T38.

Победила же представительница Венгрии Луца Эклер, которая также сумела установить мировой рекорд. На третьей строчке остановилась Оливия Брин из Великобритании.