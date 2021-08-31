Сборная России с рекордом выиграла золото в плавании на Паралимпиаде в Токио
Вторыми стали представители Бразилии, а замкнули тройку сильнейших спортсмены из Украины.
Дарья Пикалова. Фото © ТАСС / PA Wire / PA Images
Пловцы сборной России завоевали золотую медаль Паралимпийских игр в Токио, одержав победу в смешанной эстафете 4 по 100 м вольным стилем.
Чемпионами в составе нашей команды стали Ильнур Гарипов, Анна Крившина, Дарья Пикалова и Владимир Сотников. Добавим, что россиянам удалось обновить паралимпийский рекорд. Вторыми стали представители Бразилии, а замкнули тройку сильнейших спортсмены из Украины.
Теперь в активе нашей сборной 72 медали различного достоинства: 25 золотых, 14 серебряных и 33 бронзовые. Паралимпийские игры завершатся 5 сентября.
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