Сборная России с рекордом выиграла золото в плавании на Паралимпиаде в Токио

Пловцы сборной России завоевали золотую медаль Паралимпийских игр в Токио, одержав победу в смешанной эстафете 4 по 100 м вольным стилем.

Чемпионами в составе нашей команды стали Ильнур Гарипов, Анна Крившина, Дарья Пикалова и Владимир Сотников. Добавим, что россиянам удалось обновить паралимпийский рекорд. Вторыми стали представители Бразилии, а замкнули тройку сильнейших спортсмены из Украины.