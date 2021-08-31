НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Сборная России с рекордом выиграла золото в плавании на Паралимпиаде в Токио

Вторыми стали представители Бразилии, а замкнули тройку сильнейших спортсмены из Украины.

31 августа, 10:58
<p>Дарья Пикалова. Фото © ТАСС / PA Wire / PA Images</p>

Дарья Пикалова. Фото © ТАСС / PA Wire / PA Images

Пловцы сборной России завоевали золотую медаль Паралимпийских игр в Токио, одержав победу в смешанной эстафете 4 по 100 м вольным стилем.

Чемпионами в составе нашей команды стали Ильнур Гарипов, Анна Крившина, Дарья Пикалова и Владимир Сотников. Добавим, что россиянам удалось обновить паралимпийский рекорд. Вторыми стали представители Бразилии, а замкнули тройку сильнейших спортсмены из Украины.

Пловчиха Буткова выиграла вторую медаль на Паралимпийских играх в Токио

Пловчиха Буткова выиграла вторую медаль на Паралимпийских играх в Токио

Теперь в активе нашей сборной 72 медали различного достоинства: 25 золотых, 14 серебряных и 33 бронзовые. Паралимпийские игры завершатся 5 сентября.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Пловчиха Буткова выиграла вторую медаль на Паралимпийских играх в Токио

сегодня в 09:30

Россиянка Шабалина одержала третью победу в плавании на Паралимпиаде

сегодня в 08:59

"История будет написана ещё раз": Роналду прокомментировал возвращение в "Манчестер Юнайтед"

сегодня в 10:30

Стало известно, когда Бузова вернётся на сцену МХАТа

сегодня в 11:32

ЕСПЧ не нашёл доказательств причастности России к убийству Натальи Эстемировой

сегодня в 11:27

Новости партнеров

Layer 1