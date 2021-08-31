Бывший главный тренер сборной России Черчесов может возглавить "Спартак"
Специалист уже имел опыт работы с красно-белыми в конце нулевых годов.
Фото © РФС
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить московский "Спартак". Как сообщает Sport24, стороны уже провели предварительные переговоры.
По информации издания, в ходе общения с представителями "Спартака" Черчесов запросил контракт с зарплатой в 2 миллиона евро в год на весь тренерский штаб. Добавим, что в сборной России он получал немногим больше — 2,5 миллиона евро.
Отметим, что Черчесов уже был главным тренером "Спартака" в 2007–2008 годах. Последним местом его работы стала сборная России, которую он был вынужден покинуть после провального выступления на Евро-2020.
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