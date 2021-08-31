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"Матч ТВ" сделал улучшенное предложение по правам на трансляцию РПЛ

По нынешнему контракту Российская премьер-лига получает 1,7 миллиарда рублей в год.

31 августа, 12:07
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

"Газпром-медиа холдинг", в состав которого входит телеканал "Матч ТВ", сделал предложение на покупку прав на трансляцию матчей Российской премьер-лиги. Об этом передаёт РБК со ссылкой на источник в РПЛ.

Сообщается, что новое предложение существенно превосходит условия, на которых канал показывает матчи чемпионата России в нынешнем сезоне. Эту информацию подтвердил собеседник в РФС.

Нынешний контракт РПЛ с "Матч ТВ" рассчитан до конца текущего сезона. Соглашение предусматривает выплату телеканалом 1,7 миллиарда рублей в год.

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На правах действующего партнёра Премьер-лиги "Матч ТВ" имеет эксклюзивное право предоставить до 1 сентября новое предложение на покупку медиаправ. РПЛ обязана рассмотреть это предложение в первую очередь.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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