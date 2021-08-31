"Матч ТВ" сделал улучшенное предложение по правам на трансляцию РПЛ

"Газпром-медиа холдинг", в состав которого входит телеканал "Матч ТВ", сделал предложение на покупку прав на трансляцию матчей Российской премьер-лиги. Об этом передаёт РБК со ссылкой на источник в РПЛ.

Сообщается, что новое предложение существенно превосходит условия, на которых канал показывает матчи чемпионата России в нынешнем сезоне. Эту информацию подтвердил собеседник в РФС.

Нынешний контракт РПЛ с "Матч ТВ" рассчитан до конца текущего сезона. Соглашение предусматривает выплату телеканалом 1,7 миллиарда рублей в год.