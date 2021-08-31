"Заложники идиотов": Почему украинский паралимпиец отказался фотографироваться с россиянами Нынешняя Паралимпиада проходит практически без скандалов. Никто никого не обвиняет в употреблении допинга, вокруг царит всеобщее уважение. Но не бывает бочки мёда без ложки дёгтя. 31 августа, 13:23 Фото © Национальная общественная телерадиокомпания Украины

Все слышали расхожую фразу, что спорт должен быть вне политики. Безусловно, должен, но такое бывает, к сожалению, только в идеальном мире. Даже на Паралимпиаде, которая по определению является праздником спорта и мужества, не обходится без политики. На одной из церемоний награждения в Токио украинский бегун Игорь Цветов отказался фотографироваться вместе с российскими спортсменами. Чем ещё можно объяснить этот демарш, как не напряжёнными отношениями между странами?

Кстати говоря, Цветов — двукратный победитель Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро — раньше никогда не был замечен в антироссийских акциях. Перед забегом на 100 метров в Токио среди спортсменов с церебральным параличом и другими поражениями опорно-двигательного аппарата его считали фаворитом. На дистанции Цветов показал всё, что мог, побив свой личный рекорд. Но этого оказалось недостаточно для победы. Украинца на восемь сотых секунды опередил россиянин Дмитрий Сафронов, установивший новый мировой рекорд. Третьим стал ещё один наш спортсмен Артём Калашян.

После забега Сафронов признался, что помимо паралимпийского золота для него крайне важна была победа именно над Цветовым. По словам россиянина, опередив соперника на беговой дорожке, он вернул ему долг.

— Это моя первая победа на серьёзном турнире над чемпионом мира и паралимпийским чемпионом Игорем Цветовым. Я проиграл ему обе дистанции на чемпионате мира и одну на чемпионате Европы. Он меня, так сказать, скинул с первого места на чемпионате мира 2019 года. Вот вернул должок, — заявил Сафронов.

Понятно, что Цветов тяжело переживал поражение. При этом совершенно невозможно себе представить, что он не держал в голове историю, которая приключилась на недавней Олимпиаде в Токио с украинской прыгуньей в высоту Ярославой Магучих. На Играх она стала бронзовой призёркой, а после завершения соревнований обнялась с завоевавшей золото россиянкой Марией Ласицкене и радостно позировала для фотографов.

На родине 19-летняя украинка, являющаяся младшим лейтенантом украинской армии, столкнулась со шквалом негативных комментариев. Её пристыдили за объятия "с офицером страны-агрессора". Магучих даже спросили, не "печёт ли ей руку" флаг Незалежной. Юная украинка в качестве оправдания заявила, что не пыталась выразить какую-либо политическую позицию, а просто проявила эмоции после завоевания олимпийской медали.

Тем не менее после разговора в Министерстве обороны Магучих пришлось достаточно нелепо оправдываться. Кроме всего прочего, она настоятельно посоветовала всем украинским спортсменам впредь избегать её ошибок.

— Уважаю всех воинов, которые дают нам всем возможность жить мирной жизнью. Я верна Украине. Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на всё, — написала прыгунья в "Инстаграме".

В Паралимпийском комитета России (ПКР) попытались объяснить поведение Цветова некими антиковидными ограничениями. Но это выглядело не очень убедительно. Понятно, что ему не хотелось повторять "ошибки" Магучих.

— На Паралимпийских играх существуют некоторые ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, в том числе соблюдение социальной дистанции. Возможно, это и побудило Игоря Цветова отказаться от традиционного совместного фотографирования, — отметили в ПКР.

В Международном паралимпийском комитете (МПК) также не могли не отреагировать на скандал на церемонии награждения. И в этой организации решили призвать на помощь ситуацию с распространением коронавируса. Получилось не сильно убедительно.

— Протоколы COVID-19 на Паралимпийских играх предусматривают, что спортсмены должны собираться вместе на верхней ступеньке пьедестала почёта во время церемонии награждения, только если они носят маски для лица. На видеозаписи видно, что оба российских спортсмена без масок. Поэтому украинский атлет имел право не присоединяться к ним на верхней ступеньке, — отметили в МПК.

Украинский бегун не стал фотографироваться с нашими на награждении ❌



Получив награды за стометровку на Паралимпиаде, наши парни встали рядом для стандартного фотографирования, а вот украинец остался в стороне 🤔https://t.co/O10US1ZIC0 pic.twitter.com/JKuQdBz5dV — Матч ТВ (@MatchTV) August 30, 2021

А что сам Цветов? Ему оставалось только сделать хорошую мину при плохой игре. Бегун заявил, что не хотел никого обидеть, а просто в очередной раз признался в любви к своей стране.

— Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому своё... С Украиной в сердце, — написал Цветов на своей странице в соцсети Facebook.

А ведь на нынешних соревнованиях в Токио украинская делегация уже пыталась устроить скандал. На церемонии открытия глава Паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич попросил спортсменов своей страны покинуть арену, чтобы не находиться рядом с российскими атлетами. Позднее исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков несколько сгладил ситуацию, заявив, что большая часть делегации Украины осталась на стадионе. Комментатор и ведущий канала "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев считает, что всему виной не очень умные люди, которые руководят украинским спортом.

— Спортсмены — заложники! Заложники идиотов, которые принимают решения в руководстве спорта Украины. На открытии была ситуация, когда наши спортсмены слышали сигнал со стороны руководителя Паралимпийского комитета Украины: "Ребята, отдыхаем, с русскими сидеть не будем". Глава ПКР Павел Рожков ситуацию как-то попытался сгладить, но куда это годится? Это всё некрасиво. Мне жаль Цветова, вот и всё. Хочу сказать, что спортсмены нормально друг с другом общаются, я с ними всегда нормально общаюсь, — рассказал Губерниев.

По мнению олимпийской чемпионки, депутата Госдумы Светланы Журовой, от молодых украинских спортсменов не приходится ждать ничего другого, поскольку им на протяжении многих лет внушают ненависть к России.

— Украинских спортсменов просто накачали. Они понимают, что заработают свои дивиденды. Вспомните, какого года рождения эти спортсмены. Их ничего не связывает с Россией — так, как старшее поколение. Ждать от этих людей чего-то другого не стоит, ибо им уже 20 лет внушают ненависть к нашей стране. Если политики давят на спортсменов, то что они будут делать? Мы же не знаем, какие санкции их ждут на родине, — отметила парламентарий.

И действительно, украинский спорт сейчас вдоль и поперёк пронизан ненавистью к России. И речь в данном случае идёт в первую очередь не об атлетах, а о высоких чинах. Показательным стало недавнее заявление исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины по футболу Александра Петракова, возглавившего команду после отставки Андрея Шевченко. Он признался, что полностью исключается вызов в сборную игроков российских клубов. И почему же? Конечно, из-за политики.

— На данный момент скажу откровенно, что я не рассматриваю вопрос вызова из чемпионата России. Знаете почему? <...> Подошёл к Михайловской церкви, зашёл в Андреевскую, Софию Киевскую. Там со стороны фотографии тех, кто погиб, — военные, девушки, ребята молодые. Там столько этих фотографий людей и фамилий... Понял, что, наверное, сейчас ни футболистов из России, ни какого-то примирения априори быть не может. Столько детей остались сиротами, — заявил Петраков.

Стоит ли говорить, что такое отношение к россиянам в высшей степени несправедливое. Подтверждением этому служат многочисленные свидетельства того, что спортсмены двух стран продолжают прекрасно общаться, а вот украинское руководство смотрит на это крайне негативно. Хотелось бы посоветовать соседям сосредоточиться на выступлениях на спортивных аренах. На той же Паралимпиаде в Токио украинцы сейчас заметно отстают от россиян.

Авторы Роман Фейгин