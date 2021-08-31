Сборная России выиграла шесть золотых медалей в седьмой день Паралимпиады в Токио

Сборная России осталась на третьей строчке общекомандного зачёта после семи дней соревнований на Паралимпийских играх в Токио. В активе наших спортсменов — 74 награды (25 золотых, 16 серебряных и 33 бронзовых).

Во вторник, 31 августа, россияне выиграли на соревнованиях в японской столице 13 медалей, в том числе шесть золотых. По количеству наград высшей пробы этот день стал для нашей команды самым удачным на нынешних соревнованиях.

Победы одержали легкоатлеты Антон Кулятин (бег на 1500 метров) и Владимир Свидиров (метание ядра), велогонщик Михаил Асташов (шоссейная гонка с раздельным стартом), пловцы Андрей Николаев (400 метров вольным стилем), Валерия Шабалина (200 метров комплексом). Также успеха добилась сборная России по плаванию в смешанной эстафете 4х100 метров вольным стилем. В составе команды выступали Ильнур Гарипов, Анна Крившина, Дарья Пикалова и Владимир Сотников.

Свиридов в ходе своего выступления побил мировой рекорд, а сборная России по плаванию — высшее достижение Паралимпийских игр. Также отметим, что для Шабалиной золото стало третьим на соревнованиях в Японии, а для Асташова — вторым.

Также россияне завоевали пять серебряных медалей. Успеха добились легкоатлеты Евгений Швецов (бег на 400 метров), Маргарита Гончарова (прыжки в длину) и Алексей Чуркин (метание ядра), а также пловцы Дарья Пикалова (100 метров вольным стилем) и Наталия Буткова (50 метров брассом).

Есть в активе россиян и две бронзовые медали. Третье место заняли легкоатлеты Никита Котуков (прыжки в длину) и Фёдор Рудаков (бег на 1500 метров).