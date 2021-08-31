Защитник московского "Спартака" и сборной России Георгий Джикия заявил, что в национальной команде не будет постоянного капитана. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"На сегодняшний день у нас не будет одного капитана. Их будет несколько. Мы так решили на собрании. Потому что хочется, чтобы каждый в нашей обновлённой сборной чувствовал эту ответственность. Не стоит удивляться, если в каждом матче с капитанской повязкой будут разные футболисты. Любой может вывести на поле сборную", — заявил Джикия.

В среду, 1 сентября, сборная России в отборочном матче чемпионата мира 2022 года примет на московском стадионе "Лужники" хорватов. Начало игры — в 21:45 по московскому времени. После этого наша команда 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября примет в Москве на стадионе "Открытие-арена" Мальту.