"Любой может вывести команду на поле": Джикия озвучил общее решение о капитане сборной России
В первом матче после Евро-2020 национальная команда примет Хорватию. Встреча состоится 1 сентября.
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Защитник московского "Спартака" и сборной России Георгий Джикия заявил, что в национальной команде не будет постоянного капитана. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
"На сегодняшний день у нас не будет одного капитана. Их будет несколько. Мы так решили на собрании. Потому что хочется, чтобы каждый в нашей обновлённой сборной чувствовал эту ответственность. Не стоит удивляться, если в каждом матче с капитанской повязкой будут разные футболисты. Любой может вывести на поле сборную", — заявил Джикия.
В среду, 1 сентября, сборная России в отборочном матче чемпионата мира 2022 года примет на московском стадионе "Лужники" хорватов. Начало игры — в 21:45 по московскому времени. После этого наша команда 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября примет в Москве на стадионе "Открытие-арена" Мальту.
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После трёх туров в отборочной группе H лидирует сборная Хорватии, набравшая шесть очков. Россияне уступают ей лишь по разнице забитых и пропущенных голов. Прямую путёвку на ЧМ-2022 получит только победитель группы. Команда, занявшая второе место, примет участие в стыковых матчах.
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