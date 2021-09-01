Спикер Совфеда пообщалась с лицеистами из Пензы, которые сегодня пошли в первый класс. Они рассказали ей о трудностях раннего подъёма и раскрыли, кем хотят стать.

Матвиенко нашла среди пензенских первоклассников будущих футболистов Сборной России. Видео © Пресс-служба Совета Федерации

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила с Днём знаний учеников и преподавателей лицея № 14 в Пензе, куда она прибыла 1 сентября с рабочим визитом. В первый класс в этом учебном заведении пошли 80 ребят, по всей Пензенской области — 13 тысяч, а в целом по стране сегодня сели за парты 17 миллионов школьников.

"Первое сентября — это не только самый добрый, светлый и трогательный праздник, он поистине всенародный, потому что касается каждой семьи", — заявила на торжественной линейке председатель Совфеда.

Когда официальная часть была завершена, Матвиенко заглянула в учебный класс, где к своему первому в жизни уроку готовились первоклашки. Один из них поделился с ней дилеммой: мама хочет, чтобы сын вырос художником, а сам он грезит о футболе. Сперва Матвиенко посоветовала мальчику слушаться маму, но потом решила поддержать устремления первоклассника — видимо, в интересах будущего российского спорта.

"Футболистом? Давай! Потому что наши футболисты так плохо играют. Нам нужны хорошие, сильные футболисты", — сказала Матвиенко.