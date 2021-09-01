Эдвард Сноуден даст интервью в рамках марафона "Новое знание"
Всего в рамках шести просветительских треков выступит более 150 лекторов и наставников, среди которых лидеры бизнеса, науки, культуры и спорта, а также видные государственные деятели.
Фото © ТАСС / EPA / MIGUEL A. LOPES
В рамках марафона "Новое знание", который проходит с 1 по 3 сентября по всей России, интервью даст экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден.
Всего в рамках шести просветительских треков марафона "Новое знание" выступит более 150 лекторов и наставников, среди которых лидеры бизнеса, науки, культуры и спорта, а также видные государственные деятели. Выступления можно посмотреть на сайте общества "Знание" и в группе в соцсети "ВКонтакте". Такая возможность уже была во время встречи президента России Владимира Путина со школьниками в детском центре "Океан" во Владивостоке, о которой рассказывал Лайф.
А в мае этого года гостем просветительского марафона "Новое знание" стал глава SpaceX Илон Маск, он рассказал, каким видит будущее через 50 лет.
Напомним, что развитие общества "Знание" инициировал в своём Послании Федеральному собранию сам президент России. "На современной цифровой платформе нужно перезапустить работу общества "Знание", все мы о нём хорошо помним", — отметил тогда Владимир Путин.
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