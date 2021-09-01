Эдвард Сноуден даст интервью в рамках марафона "Новое знание"

В рамках марафона "Новое знание", который проходит с 1 по 3 сентября по всей России, интервью даст экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден.

А в мае этого года гостем просветительского марафона "Новое знание" стал глава SpaceX Илон Маск, он рассказал, каким видит будущее через 50 лет.

