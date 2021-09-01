В Москве в ЖК комфорт-класса лифт с четырёхмесячной малышкой пролетел пять этажей

Лифт пролетел пять этажей вместе москвичкой и её малышом. Видео © LIFE

В ЖК комфорт-класса "Спутник" на западе Москвы лифт с жительницей и её четырёхмесячной дочкой, которая находилась в коляске, пролетел пять этажей. Причём такое происходит не в первый раз. Подробности произошедшего Лайфу рассказала сама Татьяна, успевшая в момент инцидента не на шутку испугаться.

Женщина показала нам лифт, похожий на тот, что пролетел пять этажей. Собеседница отметила, что в доме есть четыре лифта. Один из них ездит только на парковку и на первом этаже не останавливается, для его вызова существует определённая кнопка. Три остальных лифта работают в стандартном режиме.

"Я со своим малышом спускалась на лифте вниз с 31-го на первый этаж. На 30-м этаже лифт остановился, но двери не открылись. С 30-го этажа по 25-й мы пролетели в свободном падении. Дальнейшие действия: он остановился, двери открылись, в лифт зашла девушка с маленьким ребёнком и собакой. Мы доехали до третьего этажа, они вышли. Дальше мы с малышом поехали на первый этаж", — пояснила Татьяна.

Отмечается, что в результате лифт фирмы KONE остановил страховочный механизм. После произошедшего женщина отправилась к представителям управляющей компании с заявлением о случившемся. Однако, когда Татьяна пришла в УК, двери офиса оказались закрыты. Она постучалась, после чего ей посоветовали обратиться в отдел продаж, туда Татьяна и направилась. Там у неё приняла заявление девушка, сидящая на ресепшене, со словами, что претензия будет передана в УК. В дальнейшем пострадавшая снова подошла в офис управляющей компании, где девушка приняла всё то же заявление из отдела продаж, отсканировала его и поставила номер. Татьяне сказали, что в течение десяти рабочих дней проблема с лифтом будет решена. В настоящий момент он заблокирован в ожидании ремонта.

"Мой ребёнок очень сильно плакал, она очень испугалась. Я испугалась ещё больше, эмоции били через край. Я кричала, просила нам помочь и объяснить, что происходит. В данный момент, сейчас, спустя уже длительное время, я немножко успокоилась. Но, чтобы эта ситуация не была забыта, я хочу донести до управляющей компании, которая устанавливала и эксплуатирует эти лифты, что так нельзя, что мы люди, мы хотим ездить безопасно, не переживать за своё здоровье и здоровье наших детей", — подчеркнула Татьяна.

Кроме того, жители многоэтажки, которая была сдана в 2019 году, утверждают, что подобные ситуации происходили и прежде, в последний раз — неделю назад — парковочный лифт пролетел с шестого этажа на третий. Москвичи требуют объяснений от УК.