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Пьяный турист из Самары напал с ножом на двух человек в абхазском отеле

После этого буйный мужчина убежал, но правоохранителям удалось задержать его по горячим следам. Преступника обнаружили во дворе соседнего гостевого дома.

1 сентября, 09:53

В абхазском городе Пицунда турист из Самары напал с ножом на двух человек в отеле. Как сообщили в пресс-службе МВД республики, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным правоохранителей, отдыхающий беспричинно набросился на 53-летнего хозяина гостиницы и нанёс ему множество колото-резаных ранений в шею и руки. После этого завязалась драка, в которой также пострадала туристка из Новосибирска. После этого буйный мужчина убежал.

"Пострадавших доставили в Гагрскую районную больницу. Самого виновника происшествия по горячим следам задержали во дворе соседнего гостевого дома", — добавили в ведомстве.

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Лайф публикует видео драки, в ходе которой болельщик "Зенита" получил удар ножом в печень

Отмечается, что все материалы по происшествию МВД передало в прокуратуру для принятия процессуального решения.

Ранее Лайф рассказывал, как в Башкирии отец двоих детей оказался прикованным к постели после жестокого избиения. Мужчина перенёс трепанацию черепа, был в коме. Добиться справедливости пытается его тётя, ведь преступники всё ещё ходят на свободе, хотя с момента происшествия прошло больше полугода.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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