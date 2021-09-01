Пьяный турист из Самары напал с ножом на двух человек в абхазском отеле
После этого буйный мужчина убежал, но правоохранителям удалось задержать его по горячим следам. Преступника обнаружили во дворе соседнего гостевого дома.
В абхазском городе Пицунда турист из Самары напал с ножом на двух человек в отеле. Как сообщили в пресс-службе МВД республики, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
По данным правоохранителей, отдыхающий беспричинно набросился на 53-летнего хозяина гостиницы и нанёс ему множество колото-резаных ранений в шею и руки. После этого завязалась драка, в которой также пострадала туристка из Новосибирска. После этого буйный мужчина убежал.
"Пострадавших доставили в Гагрскую районную больницу. Самого виновника происшествия по горячим следам задержали во дворе соседнего гостевого дома", — добавили в ведомстве.
Отмечается, что все материалы по происшествию МВД передало в прокуратуру для принятия процессуального решения.
Ранее Лайф рассказывал, как в Башкирии отец двоих детей оказался прикованным к постели после жестокого избиения. Мужчина перенёс трепанацию черепа, был в коме. Добиться справедливости пытается его тётя, ведь преступники всё ещё ходят на свободе, хотя с момента происшествия прошло больше полугода.
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