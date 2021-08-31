Лайф публикует видео драки, в ходе которой болельщик "Зенита" получил удар ножом в печень Видео © LIFE

Во Всеволожске Ленинградской области 19-летний болельщик "Зенита" Матвей попал в реанимацию после того, как заступился за двух девушек, к которым приставали мужчины. В распоряжении Лайфа оказались кадры, снятые в момент потасовки.

Инцидент произошёл в минувшее воскресенье, 29 августа, около торгового центра. Двое мужчин начали приставать к молодым девушкам. Стоявшие рядом парни, в числе которых и был Матвей, попросили агрессоров оставить их в покое.

После этого завязалась драка и в какой-то момент один из злоумышленников достал нож и пырнул парня в грудь. Его друзьям удалось скрутить напавшего, агрессора увезли в полицию. Раненого болельщика "Зенита" прооперировали, сейчас он находится в тяжёлом состоянии.