Лайф публикует видео драки, в ходе которой болельщик "Зенита" получил удар ножом в печень
Пострадавшего прооперировали, он находится в реанимации. Парень потерял много крови, но состояние стабильное.
Лайф публикует видео драки, в ходе которой болельщик "Зенита" получил удар ножом в печень
Видео © LIFE
Во Всеволожске Ленинградской области 19-летний болельщик "Зенита" Матвей попал в реанимацию после того, как заступился за двух девушек, к которым приставали мужчины. В распоряжении Лайфа оказались кадры, снятые в момент потасовки.
Инцидент произошёл в минувшее воскресенье, 29 августа, около торгового центра. Двое мужчин начали приставать к молодым девушкам. Стоявшие рядом парни, в числе которых и был Матвей, попросили агрессоров оставить их в покое.
После этого завязалась драка и в какой-то момент один из злоумышленников достал нож и пырнул парня в грудь. Его друзьям удалось скрутить напавшего, агрессора увезли в полицию. Раненого болельщика "Зенита" прооперировали, сейчас он находится в тяжёлом состоянии.
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Ранее Лайф рассказывал, как в Башкирии отец двоих детей оказался прикованным к постели после жестокого избиения. Мужчина перенёс трепанацию черепа, был в коме. Добиться справедливости пытается его тётя, ведь преступники всё ещё ходят на свободе, хотя с момента происшествия прошло больше полугода.
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