Устроившему стрельбу в казанской гимназии Галявиеву могут назначить амбулаторное лечение

Ильназу Галявиеву, который в мае устроил стрельбу в казанской гимназии № 175, могут назначить амбулаторное лечение. Об этом Лайфу рассказал адвокат по уголовным делам Максим Калинов.

"На текущий момент будет направлен на принудительные меры медицинского характера. <...> Нельзя исключать, что взамен стационарного лечение будет амбулаторным", — сообщил юрист.

В июле ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии столицы России Алексей Мельников сообщил, что Ильназа Галявиева перевели в психиатрическую больницу московского СИЗО-2.