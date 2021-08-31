Устроившему стрельбу в казанской гимназии Галявиеву могут назначить амбулаторное лечение
В июле сообщалось о том, что виновника гибели девяти человек перевели в психбольницу столичного СИЗО-2.
Фото © ТАСС / Егор Алеев
Ильназу Галявиеву, который в мае устроил стрельбу в казанской гимназии № 175, могут назначить амбулаторное лечение. Об этом Лайфу рассказал адвокат по уголовным делам Максим Калинов.
"На текущий момент будет направлен на принудительные меры медицинского характера. <...> Нельзя исключать, что взамен стационарного лечение будет амбулаторным", — сообщил юрист.
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В июле ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии столицы России Алексей Мельников сообщил, что Ильназа Галявиева перевели в психиатрическую больницу московского СИЗО-2.
Напомним, 11 мая этого года 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в казанской школе, которую окончил три года назад. В результате погибло девять человек — семеро детей и двое учителей, а 23 пострадали. Сейчас молодой человек арестован.
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