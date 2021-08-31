Мишустин вручил госнаграды деятелям культуры и искусства

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе торжественного мероприятия в зале наград Дома правительства вручил государственные награды деятелям культуры и искусства. Перед началом церемонии глава кабмина искренне поблагодарил всех присутствующих за вклад в развитие российской культуры и искусства и заметил, что в биографии каждого лауреата немало ярких моментов, успешных выступлений и творческих открытий.

Так, ордена Дружбы получили композитор Вячеслав Добрынин; художественный руководитель, дирижёр Московского камерного оркестра "Музыка вива" Александр Рудин и артист "Ленкома" Андрей Соколов.

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени вручена актрисе Марии Шукшиной, а такая же медаль II степени — артистке Московского музыкально-драматического цыганского театра "Ромэн" Екатерине Жемчужной.

Оперная певица Аида Гарифуллина, режиссёр-постановщик Егор Дружинин, артистка "Ленкома" Олеся Железняк, артист балета Большого театра Артём Овчаренко удостоены почётного звания заслуженного артиста РФ. А ректор ГИТИСа Григорий Заславский награждён званием заслуженного деятеля искусств России.

В то же время почётные грамоты правительства Мишустин выдал художественному руководителю Московской государственной творческой мастерской Алексею Рыбникову и советнику дирекции телеканала "Россия" Юрию Стоянову.