Мишустин вручил госнаграды деятелям культуры и искусства
В частности, артистка Мария Шукшина получила медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, а актриса театра "Ромэн" Екатерина Жемчужная — медаль ордена II степени.
Михаил Мишустин и Мария Шукшина. Фото © Правительство РФ
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе торжественного мероприятия в зале наград Дома правительства вручил государственные награды деятелям культуры и искусства. Перед началом церемонии глава кабмина искренне поблагодарил всех присутствующих за вклад в развитие российской культуры и искусства и заметил, что в биографии каждого лауреата немало ярких моментов, успешных выступлений и творческих открытий.
Так, ордена Дружбы получили композитор Вячеслав Добрынин; художественный руководитель, дирижёр Московского камерного оркестра "Музыка вива" Александр Рудин и артист "Ленкома" Андрей Соколов.
Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени вручена актрисе Марии Шукшиной, а такая же медаль II степени — артистке Московского музыкально-драматического цыганского театра "Ромэн" Екатерине Жемчужной.
Оперная певица Аида Гарифуллина, режиссёр-постановщик Егор Дружинин, артистка "Ленкома" Олеся Железняк, артист балета Большого театра Артём Овчаренко удостоены почётного звания заслуженного артиста РФ. А ректор ГИТИСа Григорий Заславский награждён званием заслуженного деятеля искусств России.
В то же время почётные грамоты правительства Мишустин выдал художественному руководителю Московской государственной творческой мастерской Алексею Рыбникову и советнику дирекции телеканала "Россия" Юрию Стоянову.
Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении нового почётного знака "За успехи в труде". Ежегодно его будут вручать не более чем пяти коллективам предприятий, организаций и учреждений за высокие достижения.
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