В Новой Зеландии сын министра чуть не сорвал эфир, показав морковь фаллической формы
Смущённая женщина попыталась отобрать причудливую находку и прогнать ребёнка из комнаты. Позже Сепулони заявила, что больше не будет покупать овощи странной формы.
Сын министра Новой Зеландии прервал её прямой эфир, чтобы показать причудливую морковь. Видео © Twitter / Carmel Sepuloni
Интервью в прямом эфире министра соцразвития Новой Зеландии Кармель Сепулони оказалось прервано из-за того, что её сын решил показать матери морковку причудливой формы. Малыш явно выбрал для этого очень неподходящий момент.
На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, как мальчик размахивал морковкой перед Сепулони и хихикал. Та попыталась отобрать находку и прогнать из комнаты сына-приколиста. Позже она заявила, что больше не будет покупать овощи странного вида.
"Да, мы почти боролись из-за морковки на камеру, и, да, я смеюсь над этим сейчас, но тогда это было не смешно!" — прокомментировала политик в "Твиттере" видео инцидента.
А ранее член Национальной палаты традиционных лидеров Инкоси Ксолиле Ндеву из ЮАР неожиданно оконфузился во время онлайн-заседания парламента в Zoom. Политик говорил на серьёзную тему, но тут у него за спиной появилась голая жена.
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