В Новой Зеландии сын министра чуть не сорвал эфир, показав морковь фаллической формы

Сын министра Новой Зеландии прервал её прямой эфир, чтобы показать причудливую морковь. Видео © Twitter / Carmel Sepuloni

Интервью в прямом эфире министра соцразвития Новой Зеландии Кармель Сепулони оказалось прервано из-за того, что её сын решил показать матери морковку причудливой формы. Малыш явно выбрал для этого очень неподходящий момент.

На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, как мальчик размахивал морковкой перед Сепулони и хихикал. Та попыталась отобрать находку и прогнать из комнаты сына-приколиста. Позже она заявила, что больше не будет покупать овощи странного вида.

"Да, мы почти боролись из-за морковки на камеру, и, да, я смеюсь над этим сейчас, но тогда это было не смешно!" — прокомментировала политик в "Твиттере" видео инцидента.