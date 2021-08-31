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В Иркутске старший лейтенант полиции пропал после ссоры с женой

Рассматривается несколько версий исчезновения правоохранителя, поскольку в мае 2021-го на него завели дело о даче ложных показаний.

31 августа, 13:04
<p>Евгений С. Фото © Соцсети</p>

Евгений С. Фото © Соцсети

Старший лейтенант полиции города Иркутска пропал после ссоры с супругой. По словам источника Лайфа, размолвка произошла 28 августа. В тот день 29-летний Евгений С. ушёл из дома, поймал такси, заехал в магазин за алкоголем, а после скрылся в лесном массиве. Жена правоохранителя после тщетных попыток отыскать мужа обратилась к его коллегам, признавшись, что повод для ссоры был незначительным. В полиции не исключают, что исчезновение Евгения связано с заведённым на него делом о даче ложных показаний.

Как уточнил наш собеседник, оно было возбуждено в мае 2021 года и касается конфликта, произошедшего в 2019-м. Тогда полицейский находился в отпуске в Забайкальском крае, где встретился с друзьями в кафе. Спустя несколько дней после этого с Евгением связался участковый и попросил дать показания по поводу драки, возникшей в заведении. Однако мужчина не знал ни о какой ссоре, о чём и сообщил коллеге.

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Затем Евгения якобы вызвали в СК и пригрозили привлечь за дачу ложных показаний, если он не станет свидетельствовать против мужчины, который якобы кого-то ударил. Старший лейтенант отказался давать показания, поскольку не был свидетелем конфликта. Как отмечает источник, два года история не сдвигалась с точки, но в мае этого года на полицейского всё-таки завели уголовное дело. Он планировал подать жалобу в управление Следственного комитета по Забайкальскому краю.

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Ранее Лайф писал, что под Красноярском волонтёры рехаба похитили мужчину и насильно удерживали. Дверь в квартиру трём крепким сотрудникам центра для алкозависимых открыл брат пострадавшего, после чего они силой выволокли его, избили и надели наручники.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук
Леонид Хромов
Леонид Хромов

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