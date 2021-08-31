В Иркутске старший лейтенант полиции пропал после ссоры с женой

Старший лейтенант полиции города Иркутска пропал после ссоры с супругой. По словам источника Лайфа, размолвка произошла 28 августа. В тот день 29-летний Евгений С. ушёл из дома, поймал такси, заехал в магазин за алкоголем, а после скрылся в лесном массиве. Жена правоохранителя после тщетных попыток отыскать мужа обратилась к его коллегам, признавшись, что повод для ссоры был незначительным. В полиции не исключают, что исчезновение Евгения связано с заведённым на него делом о даче ложных показаний.

Как уточнил наш собеседник, оно было возбуждено в мае 2021 года и касается конфликта, произошедшего в 2019-м. Тогда полицейский находился в отпуске в Забайкальском крае, где встретился с друзьями в кафе. Спустя несколько дней после этого с Евгением связался участковый и попросил дать показания по поводу драки, возникшей в заведении. Однако мужчина не знал ни о какой ссоре, о чём и сообщил коллеге.

Затем Евгения якобы вызвали в СК и пригрозили привлечь за дачу ложных показаний, если он не станет свидетельствовать против мужчины, который якобы кого-то ударил. Старший лейтенант отказался давать показания, поскольку не был свидетелем конфликта. Как отмечает источник, два года история не сдвигалась с точки, но в мае этого года на полицейского всё-таки завели уголовное дело. Он планировал подать жалобу в управление Следственного комитета по Забайкальскому краю.