Метеоролог предупредил москвичей о резкой смене погоды 1 сентября
По словам специалиста, сегодня в столице "по-курортному солнечно", а вот после Дня знаний климат окончательно перестроится на осенние рельсы.
Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
Ведущий метеоролог портала "Гисметео" Леонид Старков рассказал в беседе с Лайфом, что 1 сентября в столичном регионе резко изменится характер погоды — на улице будет облачно, местами пройдут ливни.
"Сегодня последний календарный день лета и погода по-курортному солнечная и очень тёплая. И вот южный циклон пройдёт вблизи Москвы завтра, погода станет облачнее, пойдут дожди, ветер сменит направление на северо-западное, а температура начнёт понижаться", — отметил специалист.
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Так, по словам синоптика, в центре Москвы ожидается дождь, при этом на западе столицы и Подмосковья возможны сильные ливни. Температура воздуха понизится до 18 градусов, и в последующие дни, как отметил собеседник, погода окончательно перестроится на "осенние рельсы".
А ранее было перечислено 11 регионов России, где ожидается первый снег в начале сентября. Также синоптики предупредили метеозависимых россиян о "барическом дне" из-за резкой смены погоды.
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