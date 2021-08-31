НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Метеоролог предупредил москвичей о резкой смене погоды 1 сентября

По словам специалиста, сегодня в столице "по-курортному солнечно", а вот после Дня знаний климат окончательно перестроится на осенние рельсы.

31 августа, 12:49
<p>Фото © ТАСС / Гавриил Григоров</p>

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Ведущий метеоролог портала "Гисметео" Леонид Старков рассказал в беседе с Лайфом, что 1 сентября в столичном регионе резко изменится характер погоды — на улице будет облачно, местами пройдут ливни.

"Сегодня последний календарный день лета и погода по-курортному солнечная и очень тёплая. И вот южный циклон пройдёт вблизи Москвы завтра, погода станет облачнее, пойдут дожди, ветер сменит направление на северо-западное, а температура начнёт понижаться", — отметил специалист.

Ведущий прогноза погоды вышел в эфир из эпицентра урагана, но люди на заднем фоне раскрыли его обман

Ведущий прогноза погоды вышел в эфир из эпицентра урагана, но люди на заднем фоне раскрыли его обман

Так, по словам синоптика, в центре Москвы ожидается дождь, при этом на западе столицы и Подмосковья возможны сильные ливни. Температура воздуха понизится до 18 градусов, и в последующие дни, как отметил собеседник, погода окончательно перестроится на "осенние рельсы".

А ранее было перечислено 11 регионов России, где ожидается первый снег в начале сентября. Также синоптики предупредили метеозависимых россиян о "барическом дне" из-за резкой смены погоды.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Метеоролог пообещала москвичам комфортную погоду в День знаний

26 августа, 09:57

Жителей Крыма и Кубани предупредили о "природном проклятии"

21 августа, 13:11

Под Саратовом пятеро подростков из неблагополучной семьи спасли село от пожара

сегодня в 12:26

В Башкирии отец двоих детей оказался прикованным к постели после жестокого избиения

сегодня в 12:43

На свадьбу Моргенштерна сделали торт из конопли весом 666 кг, и вот его главный секрет

сегодня в 12:54

Новости партнеров

Layer 1