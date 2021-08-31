Высокий риск летального исхода после выздоровления от коронавируса сохраняется в течение шести месяцев из-за особенности некоторых антител. Об этом сообщил врач-невролог Павел Хорошев.

По словам специалиста, существует так называемый эффект усиления реакции. Он проявляется, как указал медик, не только с коронавирусом, но и с некоторыми другими типами инфекций.

"Допустим, мы получили в организме человека антитело против вируса. Он мутировал, а коронавирус, по нынешним наблюдениям, один из самых быстромутирующих вирусов. <…> Антитело, которое было сформировано против вируса полуторагодовой давности, оно не будет эффективно работать против нового вируса", — приводит телеканал "360" слова Хорошева.

Как отметил врач, в итоге "неэффективное" антитело приклеивается к вирусу, вместо того чтобы уничтожить его. В свою очередь SARS-CoV-2 таким образом подбирается к клетке и поражает её. Это, по словам медика, и объясняет, почему антитела не дают гарантий от повторного заражения и возможной смерти.