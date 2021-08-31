Всё дело в антителах: Врач объяснил повышенный риск смерти в течение полугода после ковида
Специалист отметил, что в некоторых случаях иммунный ответ срабатывает неправильно. И поэтому не уничтожает вирус, а, наоборот, приклеивается к нему.
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Высокий риск летального исхода после выздоровления от коронавируса сохраняется в течение шести месяцев из-за особенности некоторых антител. Об этом сообщил врач-невролог Павел Хорошев.
По словам специалиста, существует так называемый эффект усиления реакции. Он проявляется, как указал медик, не только с коронавирусом, но и с некоторыми другими типами инфекций.
"Допустим, мы получили в организме человека антитело против вируса. Он мутировал, а коронавирус, по нынешним наблюдениям, один из самых быстромутирующих вирусов. <…> Антитело, которое было сформировано против вируса полуторагодовой давности, оно не будет эффективно работать против нового вируса", — приводит телеканал "360" слова Хорошева.
Как отметил врач, в итоге "неэффективное" антитело приклеивается к вирусу, вместо того чтобы уничтожить его. В свою очередь SARS-CoV-2 таким образом подбирается к клетке и поражает её. Это, по словам медика, и объясняет, почему антитела не дают гарантий от повторного заражения и возможной смерти.
Ранее в Минздраве РФ предупредили о повышенном риске смерти в течение полугода после ковида. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, на данный момент уже составлены списки для приглашения переболевших инфекцией пациентов на углублённую диспансеризацию.
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