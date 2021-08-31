В Минздраве РФ предупредили о повышенном риске смерти в течение полугода после ковида

У переболевших коронавирусом людей сохраняется высокий риск летального исхода ещё полгода после выздоровления. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"На протяжении последующих шести месяцев после перенесённого ковида резко возрастает риск смерти, резко возрастает", — сказал глава Минздрава в интервью телеканалу "Россия 24".

По словам Мурашко, на данный момент уже составлены списки для приглашения переболевших ковидом пациентов на углублённую диспансеризацию.