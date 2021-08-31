В Минздраве РФ предупредили о повышенном риске смерти в течение полугода после ковида
По словам главы ведомства Михаила Мурашко, на данный момент уже составлены списки для приглашения переболевших инфекцией пациентов на углублённую диспансеризацию.
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У переболевших коронавирусом людей сохраняется высокий риск летального исхода ещё полгода после выздоровления. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"На протяжении последующих шести месяцев после перенесённого ковида резко возрастает риск смерти, резко возрастает", — сказал глава Минздрава в интервью телеканалу "Россия 24".
По словам Мурашко, на данный момент уже составлены списки для приглашения переболевших ковидом пациентов на углублённую диспансеризацию.
Ранее инфекционист Александр Горелов объяснил, что мешает полному прекращению пандемии коронавируса. Учёный отметил, что ещё предстоит изучать источники возникновения ковида. Не установлено даже, от кого CoViD-19 передался человеку, преодолев межвидовой барьер.
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