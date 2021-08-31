В России впервые с 23 июня выявили менее 18 тысяч случаев ковида за сутки

Впервые с 23 июня в России за сутки выявили менее 18 тысяч новых случаев коронавируса — 17 813. Кроме того, за сутки умерло 795 пациентов, а полностью выздоровело — 18 624. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Всего с начала эпидемии зафиксировано 6 918 965 случаев ковида, 183 224 летальных исхода, 6 181 054 выздоровевших.