В России впервые с 23 июня выявили менее 18 тысяч случаев ковида за сутки
Таким образом, всего с начала эпидемии в нашей стране зафиксировано 6 918 965 заболевших.
Фото © ТАСС / Соколов Роман
Впервые с 23 июня в России за сутки выявили менее 18 тысяч новых случаев коронавируса — 17 813. Кроме того, за сутки умерло 795 пациентов, а полностью выздоровело — 18 624. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Всего с начала эпидемии зафиксировано 6 918 965 случаев ковида, 183 224 летальных исхода, 6 181 054 выздоровевших.
А ранее эпидемиолог Наталья Пшеничная рассказала об атипичных симптомах, встречающихся у заразившихся коронавирусом. Эксперт отметила, что также они могут быть обусловлены сопутствующими патологиями или препаратами для лечения болезни.
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