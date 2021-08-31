В центре Чумакова назвали сроки разработки вакцины от штамма коронавируса "дельта"

Перед учёными стоит вопрос изучения штаммов коронавируса, а вместе с этим они занимаются созданием новой вакцины от "дельта"-варианта CoViD-19. Об этом рассказал генеральный директор центра имени Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов.

"Прежде всего это не модификация (вакцины. — Прим. Лайфа), это создание новой вакцины. Фактически коронавирус — молодой вирус, но, как известно, он достаточно активно распространяется по земному шару. В процессе этого распространения он мутирует. Мировому медицинскому сообществу теперь известны и "альфы", и "дельты", и уже другие наименования", — заявил Ишмухаметов в интервью RT.

По словам специалиста, после того как "дельта"-штамм внедрился в общество и фактически вытеснил другие варианты коронавируса, появилась необходимость узнать, "что он собой представляет". Так, центр имени Чумакова выделил мутацию, чтобы сделать её основой для создания новой вакцины от ковида.

"Дальше необходимо пройти весь тот путь, который мы прошли с предыдущим штаммом — с "альфой". То есть научиться его культивировать, выращивать, "пропассировать" не менее семи раз, чтобы достичь определённой стабильности жизни этого штамма, после чего он может быть основой", — объяснил директор центра Чумакова.

Причём, как отметил Ишмухаметов, вакцина может состоять из комбинации двух штаммов. А новый препарат против коронавируса стоит ожидать примерно через год.

"Ещё раз говорю: вирус новый, он молодой, он растёт и меняется, не достиг ещё своей окончательной и стабильной формы, поэтому все действия направлены на то, чтобы новые его изменения проконтролировать", — отметил собеседник телеканала.