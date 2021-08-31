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Уведомления отключены

Instagram закроет доступ к приложению пользователям без даты рождения

В компании добавили, что такая мера необходима, чтобы качественнее подбирать контент, персонализировать рекламу и защищать несовершеннолетних от нежелательной информации.

31 августа, 07:18
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В скором времени пользователи "Инстаграма" будут получать в директ уведомления с просьбой указать дату своего рождения. В случае невыполнения требования доступ к приложению будет ограничен. Об этом сообщается в блоге социальной сети.

"Мы покажем вам уведомление несколько раз, и если вы не сообщили нам о своём дне рождения к определённому моменту, то вам нужно будет сделать это, чтобы продолжить пользоваться "Инстаграмом", — говорится в заявлении.

Все новые аккаунты детей младше 16 лет в Instagram будут закрытыми

Все новые аккаунты детей младше 16 лет в Instagram будут закрытыми

Отмечается, что ранее зарегистрированных пользователей, которые уже указали дату своего рождения, подобные уведомления беспокоить не будут. В компании добавили, что такая мера необходима, чтобы более качественно подбирать контент, персонализировать рекламу и защищать несовершеннолетних от нежелательной информации.

Кроме того, "Инстаграм" пообещал, что в будущем полностью запретит пользоваться соцсетью тем, у кого не указана дата рождения в профиле. Причём достоверность данных будет проверять искусственный интеллект.

Instagram позволит пользователям самостоятельно контролировать нежелательный контент

Instagram позволит пользователям самостоятельно контролировать нежелательный контент

Ранее Лайф писал, что "Инстаграм" запустил новую функцию для безопасности профиля. Для профилактики взломов соцсеть рекомендовала пользователям использовать двухфакторную идентификацию, а также добавить номер телефона и почту.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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