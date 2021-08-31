Instagram закроет доступ к приложению пользователям без даты рождения
В компании добавили, что такая мера необходима, чтобы качественнее подбирать контент, персонализировать рекламу и защищать несовершеннолетних от нежелательной информации.
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В скором времени пользователи "Инстаграма" будут получать в директ уведомления с просьбой указать дату своего рождения. В случае невыполнения требования доступ к приложению будет ограничен. Об этом сообщается в блоге социальной сети.
"Мы покажем вам уведомление несколько раз, и если вы не сообщили нам о своём дне рождения к определённому моменту, то вам нужно будет сделать это, чтобы продолжить пользоваться "Инстаграмом", — говорится в заявлении.
Отмечается, что ранее зарегистрированных пользователей, которые уже указали дату своего рождения, подобные уведомления беспокоить не будут. В компании добавили, что такая мера необходима, чтобы более качественно подбирать контент, персонализировать рекламу и защищать несовершеннолетних от нежелательной информации.
Кроме того, "Инстаграм" пообещал, что в будущем полностью запретит пользоваться соцсетью тем, у кого не указана дата рождения в профиле. Причём достоверность данных будет проверять искусственный интеллект.
Ранее Лайф писал, что "Инстаграм" запустил новую функцию для безопасности профиля. Для профилактики взломов соцсеть рекомендовала пользователям использовать двухфакторную идентификацию, а также добавить номер телефона и почту.
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