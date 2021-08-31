Группа украинских туристов попала под лавину в Северной Осетии

Трое туристов оказались под лавиной на горе Казбек в Северной Осетии. Об этом Лайфу сообщил источник. Всем им удалось выжить, лишь одна девушка сломала ногу.

В МЧС России Лайфу сообщили, что альпинисты — граждане Украины. Информация о происшествии поступила дежурному в 8:50 по местному времени от очевидца, который смог вытащить из-под снега женщину с переломом. При этом свидетель событий был одиночным туристом, который перед походом зарегистрировал свой маршрут в ведомстве.

Установлено, что попавшие под лавину туристы поднимались на гору со стороны Грузии. Спасатели этой страны сообщили, что направят для эвакуации граждан Незалежной вертолёт.