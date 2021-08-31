Группа украинских туристов попала под лавину в Северной Осетии
Для эвакуации альпинистов будет привлечён вертолёт Грузии, со стороны которой они и поднимались на гору.
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Трое туристов оказались под лавиной на горе Казбек в Северной Осетии. Об этом Лайфу сообщил источник. Всем им удалось выжить, лишь одна девушка сломала ногу.
В МЧС России Лайфу сообщили, что альпинисты — граждане Украины. Информация о происшествии поступила дежурному в 8:50 по местному времени от очевидца, который смог вытащить из-под снега женщину с переломом. При этом свидетель событий был одиночным туристом, который перед походом зарегистрировал свой маршрут в ведомстве.
Установлено, что попавшие под лавину туристы поднимались на гору со стороны Грузии. Спасатели этой страны сообщили, что направят для эвакуации граждан Незалежной вертолёт.
Ранее Лайф рассказывал, что на вулкане Ключевская Сопка в Камчатском крае два туриста оступились при спуске с ледника, после чего около 1000 метров пролетели вниз по склону. Спасатели не смогли быстро добраться до места трагедии. Вертолёт на такую высоту не поднялся. Группе сотрудников МЧС пришлось разбить лагерь на высоте 2500 метров, чтобы переночевать, адаптироваться к высокогорью и не получить горную болезнь. Позднее тела двух погибших удалось забрать.
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